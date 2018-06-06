联想Z5发布会：一场仅属于联想人自己的狂欢罢了

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昨天下午，预热了半个多月的联想手机终于正式发布了。终于，联想又开了一次失败的发布会。在这场发布会上，为了充分展示自己对于这款手机的重视程度，常程甚至把自己比喻为老木匠，把联想Z5比作自己送给女儿的嫁妆，全程三句离不开自己的女儿像介绍自己女儿嫁妆一样介绍联想Z5这款手机。（发布会结束我只记得他发布了一个女儿）联想用自己的实力诠释了：一切吓人的黑科技，确实都是联想出来的，仅此而已。下面，跟小编来看一下这次发布会我们亲爱的联想手机究竟干了什么事。（本篇文章很长，但是很精彩，请耐心看完！）

配置和价格

老规矩，介绍一款手机发布会先来介绍一下这款手机究竟怎么样，毕竟手机是无辜的。抛开其他的因素不谈，我们来理性的看一下这款手机的硬件配置和价格。在硬件配置方面，联想Z5手机采用了时下流行的刘海屏幕的正面板设计（唉，说好的真正全面屏呢，小编说到这里心情很是失落，一滴泪落在了键盘上）屏幕占比达到了90%，前面板除了有刘海还有下巴，看来除了iPhoneX没有任何一家手机厂商可以做到没有下巴的刘海屏了。只不过联想Z5的这个手机下巴稍微小了点。手机背部采用了玻璃背板设计，左上角是竖排双摄的摄像头，摄像头下面是一颗后置的闪光灯。中间是指纹识别模块的开孔设计，采用的是后置指纹识别。

说了这么多，一直没提到处理器这个核心配件对不对。其实在看发布会的，小编的心中也有相同的疑问？说了半天怎么没有提到处理器？确实，发布会的时候常程怎么讲都没有讲到处理器是什么，发布会之后翻遍了联想手机的微博，原来在一张PPT的隐秘的地方藏着呢，骁龙636。（头一次见不介绍处理器的发布会，联想重新定义了发布会形式）

在售价上，6+64GB黑色版本售价1299元，蓝色和极光色售价1399元，6+128GB仅有极光色可选，售价1799元。（没错，这里的极光色就是华为P20的极光渐变色设计，请不要感到惊讶）好啦，在这一段简明扼要的介绍了这款手机，下面的篇幅开始我的分析（吐槽）部分。

发布会形式混乱

抛开手机不说，这次发布会的策划是非常失败的。整场发布会并无任何节奏可言，给人的感觉是：联想手机根本没有营销策划部门。发布会刚开始，常程就介绍了自己的女儿也来到这次发布会。让本小编万万没有想到的是，在整场发布会上，常程一直在叙述自己的女儿对这款手机的需求是什么，这款手机所有功能都是围绕着她女儿的需求进行打造和设计。好吧，可能常程想表达的是自己把所有的用户当成自己的家人一样对待，咱俩也方便联想Z5作为一款面向年轻人的产品，常程作为一个长辈的身份在向年轻人介绍这款手机，但是他的叙述手法是完全跑偏的，小编甚至感觉都没有打好草稿。整场发布会上，联想Z5强行拉来小米8和苹果手机作为对比，甚至比较小米8的刘海和联想手机的刘海面积大小，看谁能显示更多的图标数量。（敢问你是找不到什么对比的东西了吗？对比图标数量真有创意。这样的对比也能引起下面观众的阵阵喝彩，这简直是把小编我的智商摁在地上狠狠的摩擦。）

首先从这场发布会的形式来看，联想手机团队至少在营销方面战斗力几乎为0。下面继续来看其他方面。

所有的黑科技，全都变了样

联想Z5之所以可以获得如此高的关注度，因为在之前预热的时候透露出了很多黑科技，但是这些黑科技，在这种发布会的时候几乎无一兑现。下面我们来逐条看一下，都有哪些黑科技，以及联想是怎么实现的。以下的诸条信息，并非小编一人杜撰，桩桩件件均由，联想集团副总裁常程的微博为证。

0%电量通话半小时，待机45天。关于45天超长待机的特性，有常程的微博亲自宣布，随几天之内又更新微博宣称联想Z5手机可以在0%的电量通话半小时。基本上，大家都认为联想的这款手机在，电池容量上有着很大的突破。（只要语文能力没有问题，基本上都会这么认为吧）但是让人没有想到的是，今天在手机发布的时候所谓的零电量通话半小时仅仅是把手机的电量显示改了一下（也就是说，让你在10%电量的时候显示0%电量，天哪好机智）而更加机智的是，超长待机45天根本就没有提到，从手机硬件参数上来看，也根本不可能达到，因为这款手机的电池容量仅仅为3000mAh能待机45天你在逗我吧。

4TB的手机存储其实是一块移动硬盘。同样的招数套路，常程在微博上说：粒子技术4TB起。正当大家，都以为联想手机，这次内存可以标配惊人的4TB，可以虐一下老罗的坚果R1的1TB机身内存的时候，联想手机今天终于公布了这个4TB原来是一个巨大的移动硬盘，可以储藏一家人的数据（我想请问一家人有少数据需要储存在一个这么大的硬盘里？） 而这个神秘的粒子技术，从一开始在微博上宣布就不知道是什么，直到现在发布会结束了也不知道是什么。

5G技术缺席。在手机发布会之前进行预热的时候，联想甚至提到了5G通信技术，甚至还在微博里面表示，他们已经掌握了5G技术的相关专利。正当大家都以为，联想z5这款手机可以搭载5G的时候，他又一次耍猴了，发布会压根儿就没提。

预热的黑科技，真的都是“联想“出来的

我们都知道，吓人的黑科技这句话最初由华为手机提出，后来赶上了小米手机八周年发布会，小米手机也跟风了一下说有吓人黑科技。没想到，不赶上发布会的联想手机一记截胡也来凑热闹，说出了所有吓人的黑科技都是联想出来的。对于这次漂亮的截胡，网友们纷纷叫好，大家都以为他的意思是，所有的黑科技都将体现在联想Z5上面。用户的期望值再次被拉高！其实现在想想，当初说的确实是真的，所有吓人的黑科技真的都是联想““出来的而已。这次发布会真的没有任何的黑科技可言，毫不夸张的说，基本上之前所有的预热都可以定义为耍猴。

总结

几乎所有的手机厂商在发布会之前的预热，仅仅是透露手机一小部分特性，而联想却反其道而行，不仅透露了所有的特性，而且是夸张之后的特性！现在回过头来再看，之前预热的营销手段仅仅为了从一款千元机身上强行挖出诸多卖点，达到吸引观众的目的，不惜夸大其词欺骗用户。到这里可以下结论，联想手机复兴完全是一个伪命题，联想Z5手机发布会，也仅仅是联想自己的一个狂欢罢了。其实，静下心来仔细分析，联想z5这款手机在同价位手机中也属于不错的水平，但是联想低劣到无底线的营销手段彻底毁了这部手机。最后，说了这么多，依然祝愿我们伟大的民族品牌联想手机大卖吧！