美图T9新旗舰提前揭秘：美颜美型黑科技

美图手机即将在6月27日正式发布 “智能摄影师”美图T9，此次美图T9带来了“骨骼点识别技术”“3D记忆修复技术”“金字塔多维人像算法”等多项“黑科技”，着实令人耳目一新。

从“不磨皮美颜”到“专属定制美颜方案”再到“全身美型”，此次美图T9带来的多个“懂美”功能离不开背后“美图大脑”美图公司AI技术的研发中枢——美图影像实验室（MTlab）的技术支持，最近MTlab美图影像实验室也首次揭秘了这些技术力。

美图T9出任“智能摄影师”，懂美更懂用户

MTlab运用在人工智能、计算机视觉领域多年的积累，赋予美图T9很多全新的能力，使之更为智能，就像一个装在用户口袋里的“智能的摄影师”。

如今，越来越多的用户在自拍与美颜调整过程中，不再刻意追求千篇一律的锥子脸、大眼和瘦脸，而更注重突出和表达专属于自己的五官之美。因此，此次美图T9结合独家金字塔多维人像算法，通过运用全新的改善人像质量的技术，在针对皮肤瑕疵进行精细化处理的同时，能极大限度地保留皮肤细节，实现“不磨皮的美颜”。

而这样的“个人专属美颜”不再需要用户在每次拍照后进行多次调整，美图手机能够通过用户的操作智能保存每个人的审美喜好；此外，用户还可以进行更为细节的个性化定制，在手机中调整自己想达到的五官、脸型、肤质、面部特征保留等多维度的信息，形成专属于自己的3D记忆档案。

3D记忆修复技术和骨骼点识别技术

针对手机硬件专门优化，“骨骼识别点技术”实现“全身美化”

此次美图T9还结合“骨骼识别点技术”带来了“全身美化”功能，能精准地定位出人体骨骼的位置，结合美图影像实验室（MTlab）人景分离技术，做到可对人像局部进行调整，大多数女生想要的瘦腿功能也可以自然调节。

据介绍，“骨骼识别点技术”又叫“肢体检测技术”，可利用计算机视觉技术从图像或者视频当中估计人体关节点位置的过程，给定一张包含人体的图像，从而精准定位出图像中人体各个关节的位置，比如肘关节、腕关节、膝关节等，被定位的关节点最后可以组成一个人体的骨骼图，可以反映出这个人体的当前姿态等信息。

有了人体的骨架，美图T9凭借摄像头就可以做到精确识别用户四肢，从而进行拉高、瘦腿、瘦身等操作。

满足消费者潜在需求发展，超前黑科技值得期待

美图T9的“骨骼点识别技术”“3D记忆修复技术”“金字塔多维人像算法”等多项“黑科技”，意在更好地满足用户多样化、个性化的美的需求，为用户打造更满意的照片。

美图T9还有哪些“懂美黑科技”没曝光呢？还是期待6月27日的美图T9发布会吧！