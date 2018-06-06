智能穿戴设备数据统计：苹果/华为增幅明显

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在智能穿戴领域，Apple Watch一直是其中的引领者。根据市场调研公司IDC发布的2018年第一季度的可穿戴设备数据显示，Apple Watch同比增幅为13.5%，使得苹果在智能穿戴类设备领域的市场份额由去年同期的14.3%增长至16.1%。

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整个智能穿戴类设备市场目前整体区域稳定，今年第一季度的出货量为2510万台，同比增长1.2%。虽然增长率远低于去年同期的18%，不过其原因主要是因为基础类型的手环产品出货量同比下降了9.2%，随着消费者水平的提高以及认识的加深，越来越多的用户开始选择更多来自苹果、华为等等的高端品类智能可穿戴设备。

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从数据中我们看到，Fitbit老牌智能穿戴设备的销量下滑明显，而苹果、小米等则稳步上升，尤其是华为，在今年第一季度表现明显，同比增长近147.0%。一方面是华为此前的产品基数较低，智能穿戴类设备产出不多，另一方面就是华为今年与中国移动和中国联通方面均展开了合作，使得其智能手表产品的eSIM版销量增加不少，也侧面促进了华为智能穿戴设备的销售。相信随着人们认知的进步与运营商的逐步支持，智能穿戴类设备，尤其是eSIM智能穿戴类设备的销量还会进一步提升。