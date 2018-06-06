高端旗舰索尼Xperia XZ2 Premium现身 国行版将至

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4月17日，索尼在北京发布国行版Xperia XZ2， 同时推出了一款高端旗舰Xperia XZ2 Premium。在发布会上，索尼并没有公布Xperia XZ2 Premium的售价及发售时间。

6月5日，该机通过工信部入网许可，这意味它即将和消费者见面了。

如图所示， 索尼Xperia XZ2 Premium的屏幕尺寸升级到了5.8英寸4K HDR屏幕，重量也达到了236g，拿在手里非常有分量感。

该机搭载了骁龙845处理器，配备6GB内存+64GB存储，支持无线充电、IP68级防尘防水，支持QC 3.0快充。

除了旗舰级硬件，索尼Xperia XZ2 Premium的拍照是一大亮点。

它首次后置Motion Eye彩色+黑白双摄方案，彩色主镜头为1900万像素（ 光圈为F/1.8 ），黑白副镜头为1200万像素（ F/1.6光圈 ）。 同时搭载索尼AUBE融合图像处理器，感光度最高能够达到51200，拍摄视频的时候能够达到12800。

此外，索尼Xperia XZ2 Premium还支持1080P 960FPS慢动作和4K HDR视频的录制。

至于大家关心的价格，我们知道Xperia XZ2国行版首发价为5999元，由此推测配置更高阶的Xperia XZ2 Premium国行版价格极有可能会超过6000元。