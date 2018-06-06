诺基亚新机下半年将发 搭载骁龙710移动平台

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近日有推特网友Roland Quandt曝料称，HMD（诺基亚）正在计划研发一款搭载骁龙710移动平台的手机，代号“Phoenix”（凤凰），该机将于今年下半年发布。今年诺基亚发布X6刘海全面屏手机，以其1299起的售价再次引来了多方的关注，虽然是千元机的售价，但是诺基亚X6的配置却一点也不妥协，前后玻璃+金属中框的机身以及双摄与刘海全民屏的加入，都使得诺基亚X6在性价比方面有着不俗的表现。

不过比较遗憾的是，诺基亚X6搭载的是高通骁龙636移动平台，对于一部分人来说，其性能还是有些不够。所以诺基亚的这款采用骁龙710的手机也就呼之欲出了。高通骁龙710平台首发在小米8 SE手机上，据说也将会在即将发布的vivo和OPPO新机上采用。

骁龙710移动平台采用了10nm工艺制程，包含2颗2.2Ghz主频的高性能核心以及6颗1.7Ghz的低功耗核心，相比骁龙660整体性能提升高达20%。此外，与骁龙660最大的不同在于，骁龙710搭载了与骁龙845同款的Hexagon 685 DSP，通过多核人工智能引擎AI Engine的整合，使得骁龙710相比660在AI应用中有着高达2倍的整体性能提升，并支持主流的人工智能工具和框架。

若是诺基亚的新机采用了这款处理平台，相信其在AI方面的功能提升会十分的明显，这也在一定程度上为诺基亚手机补足了短板。至于新机销量如何，最终还是要看定价，采用骁龙710平台的诺基亚手机，你会选择么？