分析师郭明錤：2018新款iPhone售价或将下调

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此前宣布从凯基证券辞职的知名苹果分析师郭明錤先已入职TF国际证券公司，并在近日发布了其入职之后的第一份有关苹果的投资报告。郭明錤在报告中指出，对于此前预言的2018年秋季苹果即将发布的3款新品，其售价或将没有现售的iPhone X那么高，据悉此举是为了刺激新iPhone产品的销量。

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郭明錤表示，目前的智能机市场早已趋于饱和，过高的定价对于iPhone而言会对其销量产生很大的限制作用，所以新款iPhone的定价策略势必要有所改变。再加上经过一年时间供应链的磨合，之前一些iPhone X的生产难点也被尽数突破，使得生产的销量进一步提升，在加上大批量采购导致零部件成本的降低，使得苹果今年新款iPhone的成本进一步降低。所以降低新款iPhone的售价来提升整体手机销量，将会是iPhone今年的定价策略。

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对于新款iPhone的具体价格，郭明錤表示6.5英寸OLED版的iPhone X Plus售价将会与现款iPhone X类似，约为900至1000美元之间，约合5764至6405元人民币之间；而现款iPhone X的继任者，配备5.8英寸OLED屏幕的iPhone售价约在800至900之间，约合5124至5764元人民币之间。其定价相比现款iPhone X的整体定价下降了约100美元（640元人民币）。

此外，之前预测的6.1英寸LCD版iPhone的售价为600至700美元，约合3843至4483元人民币，这个价位将于目前在售的iPhone 6s系列和iPhone 7系列产生相应的重合。所以笔者认为不排除此款iPhone发布之后，苹果将停售iPhone 7及之前系列手机的可能。并且郭明錤还特别指出，所有2018年新发布的iPhone产品都将采用全面屏的设计，并且均支持Face ID。相信随着发布会的临近，还会有更多的消息流出，我们也将持续关注。