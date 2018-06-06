究竟哪种手机的黑色才是我们想要的

“我更倾向于穿梭在黑色的城市环境中。它是许多大城市的色彩选择，原因是黑色既温和又傲慢、既懒惰、随意又神秘，但最重要的是，所有的黑色都在传递一条信息‘ 我不打扰你，你也别烦我。”——山本耀司。

你可以说，黑色是中性色，在世俗眼光面前它不够独特；你可说黑色是颜色的尽头，它内向，压抑，不够鲜活。但纵使40载光阴荏苒，手机设计潮流更迭变迁，但在配色上，黑色，却一直被设计者所青睐。它的魅力在不同的产品上，差异巨大，那么究竟哪种手机的黑色才是我们想要的呢？

为什么黑色这么常见？

在我们的生活中，无论是服装还是手机，最普遍的颜色恐怕除了白色就是黑色了。作为中性色，它男女老少皆宜，不象粉色那么怯，也不像黄色或者绿色那么乍眼跳跃，由于它能吸收肉眼可见的光，所以相比其它颜色在视觉上并不抢眼，会给人一种低调的印象。在人类文明中，低调是成熟稳重的象征，所以这种颜色会被大众所接受。

著名日本设计师山本耀司

不仅如此，在色彩理解上，黑色深邃而神秘，一些一流的设计师如山本耀司，更是喜欢利用这个色彩打造富有神秘气息的杰作。

关于黑色手机的那些事儿

历代“大哥大”多以黑色为主

在手机刚刚发明出来的时候，由于售价极其高昂，所以只有富人买得起。这些人行走在各种高端商务场合，手机的设计不能太过招摇浮夸，顾以白色和黑色为主。或许大家还会发现那个时期手机的外壳基本都是塑料材质，相比如今毫无质感。它的优势在于重量很轻，对于那时的“砖头机”来说，很有必要。

到了21世纪初期，手机逐渐走进千家万户，从奢侈品衍变成快销品，由此而引发手机色彩的个性化潮流，但这种趋势并没有冲淡人们对黑色的喜爱。各种以黑色为主的现代手机工业设计典范接憧而来。

黑色配拉丝金属：Motorola V3

摩托罗拉V3是21世纪初成功手机的设计典范，它轻薄如刀锋，整机线条刚柔并济。金属机身配上拉丝纹理让它的质感出众。但如何烘托这种质感呢？在我看来，显然低调沉稳的黑色才是最优搭配，因为正是这种低调的氛围，才凸显了拉丝纹理精雕细琢的设计元素，而不会显得喧宾夺主。

诺基亚7610，诺基亚5700通过红，黑，白的撞色设计以及流畅的线条来体现产品的活力，很张扬，但又不过分

诺基亚E71，机身设计圆润饱满，不同光泽的黑色材料与表面复杂但有秩序的凹凸结构烘托出产品表面丰富的光影效果与质感

在本世纪初，将黑色玩儿的最炉火纯青的手机厂商，我认为非诺基亚莫属，甚至到后来大家都给出了“科技以换壳为本”的“美评”。随便叫出几个手机型号，如诺基亚N73，N81，N95，N97，5800，E71。。。。。。想必绝大多数读者曾经都使用过，或者在择机的时候纠结过。

那个时候的消费者应该是最幸福的，因为单凭手机的外观设计好坏便能够决定是否买一部手机，而如今，买一部手机仿佛就是在玩儿《大家来找叉》（一款从两张相似图片中找细微不同的游戏）。

而最令我难忘的就是诺基亚对于手机工业设计的造诣，即便仅仅是以黑色作为基色，通过与其它的装饰色的搭配，或者产品表面的几何曲率与材料的高光工艺而打造出众多质感出众，让人过目不忘的经典机型。

Motorola DROID RAZR

Motorola DROID RAZR是摩托在2011年推出的旗舰大屏手机，作为刀锋系列旗舰机，它秉持从V3时代就传承下来的超薄设计，从而拥有7.1mm的纤薄厚度。这款机器也是黑色，但黑的特别，这是因为该机背壳引入了一样特殊的材料——凯夫拉。这是用于制作防弹衣的材料，而独特的编制方式让它拥有别致的黑色纹理。该机让我们认识到黑色也可以很man！

iPhone 3G

以如今的眼光看这部手机，你或许会和我一样觉得索然无味。然而在2008年，这款手机刚刚发布的时候，圆润的机身，高光的质感，亮银色的金属轮廓，如此简约的线条使它显得与当时主流手机设计的格格不入。

但也正是这种简约，让没有设计成了最好的设计，人机的交互只需要一点，一划，一个手指即可完成。简约是这款产品的灵魂。而黑色配合银边的搭配，又让它简约而不单调。

HTC Dimond 惊艳的钻石设计，摄像头位置的切角拉丝金属让人意想不到，却又恰到好处

同样在08年，HTC Diamond，这款酝酿已久的产品一经发布，便惊艳四座。背壳玻璃采用钻石棱角设计，而这种设计并非只是通过二维线条实现，而是真正的3D钻石切割纹理。这种设计会在不同的角度下呈现光影的变换，logo与摄像头铭文也别出心裁的沿着钻石棱角放置，摄像头位置的切角拉丝让人意想不到，却又恰到好处。很难想象，还有哪种颜色能像黑色这样，更能烘托出这款产品神秘冷艳，高贵迷人的气质。。。。。。。。

iPhone 4，玻璃与钢的碰撞

同样是黑色机身与金属边框的组合，这代iPhone少了背壳以及边角的曲线，所有元素依然采用平直或圆角的简约设计，但不简单的是在于细节多了更多的倒角，无论是按键，还是接口部位，这些倒角在机身变换角度的时候而产生光影变化，配合玻璃的高光质感以及亚光不锈钢的金属质感，共同表达出一种简约但又可以很精致的设计理念。

黑色iPhone 5的掉漆现象

然而在追求理想黑色的路上，也会有跌倒的时候，即便是行事严谨的苹果也不例外。在iPhone 5上，苹果想要在铝合金中框表面实现一种深沉的黑色，为此需要进行特殊的阳极氧化着色工艺。但这种着色工艺后的染料似乎并不牢固，很多刚收到的网友反应手机只要经过一点磕碰便会出现掉漆现象。而苹果对此事的回应十分强硬，认为这是正常现象。但在下一代机型中却取消了这一配色，而是选用更为可靠的深空灰色作为替代。

iPhone 7 的背壳进入着色工艺的第一步是抛光

随后阳极氧化，在表面形成毛细孔

接着将壳体浸泡染料，利用毛细效应让表面充分吸收染料以达到深沉的黑色

最后，经过磁化铁粉浸浴进行精细抛光，Jet Black背壳才算完工

Jet Black配色iPhone 7 系列

痛定思痛，在经过三年的酝酿之后，深沉的黑色终于又回到了iPhone身上，而且在制造工艺上有了长足的进步。这款名叫Jet Black的配色版本，要比传统的金属阳极氧化机身多出不少工序，但最终的效果也令人激动，绝无仅有的将金属一体成型机身打造出玻璃般光亮的质感，触感如瓷器般温润顺滑，只是依然如苹果大多数产品一贯的中看不中摸。

三星Note 3 真皮质感的黑色

想要体现出产品的质感，除了利用线条以及装饰性色彩，还可以在表面工艺上多做文章。三星Note3的背壳就是通过在黑色塑料材质表面实现皮革的纹理，从而带来了真皮般的质感以及触感。从视觉上讲，黑色能够更佳的烘托出这种感觉来。

小米MIX 陶瓷机身 够黑！够亮！

自从iPhone 7推出Jet Black版以后，业界开始刮起一阵酷黑旋风，但能够实现iPhone 7身上那种高光而又深邃的黑色的厂商凤毛麟角，更别说超越了。大多数手机厂商只是将黑色作为配色的主流进行跟进，从而推出较为容易实现的金属磨砂黑版本。

但有一家厂商，跳出了用金属来实现这种质感的怪圈，而是采用了成本极其高昂的陶瓷材质来实现。陶瓷，不仅拥有深沉的黑色，而且经过抛光之后，表面能够实现极高的光线折射率，从而在视觉上能够给人黑的纯净而晶莹剔透的感觉，并且手感甚至比玻璃还要顺滑。但这种材质极易沾染指纹，韧性差，成本高昂，所以几乎不可能成为主流。

一加6亮瓷黑配色

如果说陶瓷对于手机厂商而言是一把达摩克利斯之剑，它足够有诱惑力，但有十分危险，那么就没有更稳妥的办法了吗？采用曲面玻璃背壳的一加6手机或许并不这么认为，这款手机有一个名叫亮瓷黑的配色，它想打造的效果就是陶瓷那种黑的深邃，亮的通透的效果，并且配合玻璃表面的镀膜工艺实现更加顺滑的触感，最终的实现效果大家有目共睹，至少能够堪比陶瓷八九成的功力吧，而大弧度曲面的设计又是陶瓷难以企及的。

究竟哪种黑色才是我们想要的？

以上，我们几乎回顾了手机发展史上对于黑色的各种材料工艺，如果您还没找自己想要的黑色，那么或许黑色手机并不是您的菜，也或许明天或者明年的某款新品，将会征服您。

至于手机厂商的设计者，或许也应该思考一个问题，当我们为自己产品的某条弧线，某种角度，某样色彩或者某种材质而标榜的时候，我们如今产品的工业设计水准，相比十几年前，是否做到了突破，亦或者说进步？