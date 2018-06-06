究竟哪种手机的黑色才是我们想要的

“我更倾向于穿梭在黑色的城市环境中。它是许多大城市的色彩选择，原因是黑色既温和又傲慢、既懒惰、随意又神秘，但最重要的是，所有的黑色都在传递一条信息‘ 我不打扰你，你也别烦我。”——山本耀司。
你可以说，黑色是中性色，在世俗眼光面前它不够独特；你可说黑色是颜色的尽头，它内向，压抑，不够鲜活。但纵使40载光阴荏苒，手机设计潮流更迭变迁，但在配色上，黑色，却一直被设计者所青睐。它的魅力在不同的产品上，差异巨大，那么究竟哪种手机的黑色才是我们想要的呢？
为什么黑色这么常见？
在我们的生活中，无论是服装还是手机，最普遍的颜色恐怕除了白色就是黑色了。作为中性色，它男女老少皆宜，不象粉色那么怯，也不像黄色或者绿色那么乍眼跳跃，由于它能吸收肉眼可见的光，所以相比其它颜色在视觉上并不抢眼，会给人一种低调的印象。在人类文明中，低调是成熟稳重的象征，所以这种颜色会被大众所接受。
不仅如此，在色彩理解上，黑色深邃而神秘，一些一流的设计师如山本耀司，更是喜欢利用这个色彩打造富有神秘气息的杰作。
关于黑色手机的那些事儿
在手机刚刚发明出来的时候，由于售价极其高昂，所以只有富人买得起。这些人行走在各种高端商务场合，手机的设计不能太过招摇浮夸，顾以白色和黑色为主。或许大家还会发现那个时期手机的外壳基本都是塑料材质，相比如今毫无质感。它的优势在于重量很轻，对于那时的“砖头机”来说，很有必要。
到了21世纪初期，手机逐渐走进千家万户，从奢侈品衍变成快销品，由此而引发手机色彩的个性化潮流，但这种趋势并没有冲淡人们对黑色的喜爱。各种以黑色为主的现代手机工业设计典范接憧而来。
摩托罗拉V3是21世纪初成功手机的设计典范，它轻薄如刀锋，整机线条刚柔并济。金属机身配上拉丝纹理让它的质感出众。但如何烘托这种质感呢？在我看来，显然低调沉稳的黑色才是最优搭配，因为正是这种低调的氛围，才凸显了拉丝纹理精雕细琢的设计元素，而不会显得喧宾夺主。
在本世纪初，将黑色玩儿的最炉火纯青的手机厂商，我认为非诺基亚莫属，甚至到后来大家都给出了“科技以换壳为本”的“美评”。随便叫出几个手机型号，如诺基亚N73，N81，N95，N97，5800，E71。。。。。。想必绝大多数读者曾经都使用过，或者在择机的时候纠结过。
那个时候的消费者应该是最幸福的，因为单凭手机的外观设计好坏便能够决定是否买一部手机，而如今，买一部手机仿佛就是在玩儿《大家来找叉》（一款从两张相似图片中找细微不同的游戏）。
而最令我难忘的就是诺基亚对于手机工业设计的造诣，即便仅仅是以黑色作为基色，通过与其它的装饰色的搭配，或者产品表面的几何曲率与材料的高光工艺而打造出众多质感出众，让人过目不忘的经典机型。
Motorola DROID RAZR是摩托在2011年推出的旗舰大屏手机，作为刀锋系列旗舰机，它秉持从V3时代就传承下来的超薄设计，从而拥有7.1mm的纤薄厚度。这款机器也是黑色，但黑的特别，这是因为该机背壳引入了一样特殊的材料——凯夫拉。这是用于制作防弹衣的材料，而独特的编制方式让它拥有别致的黑色纹理。该机让我们认识到黑色也可以很man！
以如今的眼光看这部手机，你或许会和我一样觉得索然无味。然而在2008年，这款手机刚刚发布的时候，圆润的机身，高光的质感，亮银色的金属轮廓，如此简约的线条使它显得与当时主流手机设计的格格不入。
但也正是这种简约，让没有设计成了最好的设计，人机的交互只需要一点，一划，一个手指即可完成。简约是这款产品的灵魂。而黑色配合银边的搭配，又让它简约而不单调。
同样在08年，HTC Diamond，这款酝酿已久的产品一经发布，便惊艳四座。背壳玻璃采用钻石棱角设计，而这种设计并非只是通过二维线条实现，而是真正的3D钻石切割纹理。这种设计会在不同的角度下呈现光影的变换，logo与摄像头铭文也别出心裁的沿着钻石棱角放置，摄像头位置的切角拉丝让人意想不到，却又恰到好处。很难想象，还有哪种颜色能像黑色这样，更能烘托出这款产品神秘冷艳，高贵迷人的气质。。。。。。。。
同样是黑色机身与金属边框的组合，这代iPhone少了背壳以及边角的曲线，所有元素依然采用平直或圆角的简约设计，但不简单的是在于细节多了更多的倒角，无论是按键，还是接口部位，这些倒角在机身变换角度的时候而产生光影变化，配合玻璃的高光质感以及亚光不锈钢的金属质感，共同表达出一种简约但又可以很精致的设计理念。
然而在追求理想黑色的路上，也会有跌倒的时候，即便是行事严谨的苹果也不例外。在iPhone 5上，苹果想要在铝合金中框表面实现一种深沉的黑色，为此需要进行特殊的阳极氧化着色工艺。但这种着色工艺后的染料似乎并不牢固，很多刚收到的网友反应手机只要经过一点磕碰便会出现掉漆现象。而苹果对此事的回应十分强硬，认为这是正常现象。但在下一代机型中却取消了这一配色，而是选用更为可靠的深空灰色作为替代。
痛定思痛，在经过三年的酝酿之后，深沉的黑色终于又回到了iPhone身上，而且在制造工艺上有了长足的进步。这款名叫Jet Black的配色版本，要比传统的金属阳极氧化机身多出不少工序，但最终的效果也令人激动，绝无仅有的将金属一体成型机身打造出玻璃般光亮的质感，触感如瓷器般温润顺滑，只是依然如苹果大多数产品一贯的中看不中摸。
想要体现出产品的质感，除了利用线条以及装饰性色彩，还可以在表面工艺上多做文章。三星Note3的背壳就是通过在黑色塑料材质表面实现皮革的纹理，从而带来了真皮般的质感以及触感。从视觉上讲，黑色能够更佳的烘托出这种感觉来。
自从iPhone 7推出Jet Black版以后，业界开始刮起一阵酷黑旋风，但能够实现iPhone 7身上那种高光而又深邃的黑色的厂商凤毛麟角，更别说超越了。大多数手机厂商只是将黑色作为配色的主流进行跟进，从而推出较为容易实现的金属磨砂黑版本。
但有一家厂商，跳出了用金属来实现这种质感的怪圈，而是采用了成本极其高昂的陶瓷材质来实现。陶瓷，不仅拥有深沉的黑色，而且经过抛光之后，表面能够实现极高的光线折射率，从而在视觉上能够给人黑的纯净而晶莹剔透的感觉，并且手感甚至比玻璃还要顺滑。但这种材质极易沾染指纹，韧性差，成本高昂，所以几乎不可能成为主流。
如果说陶瓷对于手机厂商而言是一把达摩克利斯之剑，它足够有诱惑力，但有十分危险，那么就没有更稳妥的办法了吗？采用曲面玻璃背壳的一加6手机或许并不这么认为，这款手机有一个名叫亮瓷黑的配色，它想打造的效果就是陶瓷那种黑的深邃，亮的通透的效果，并且配合玻璃表面的镀膜工艺实现更加顺滑的触感，最终的实现效果大家有目共睹，至少能够堪比陶瓷八九成的功力吧，而大弧度曲面的设计又是陶瓷难以企及的。
究竟哪种黑色才是我们想要的？
以上，我们几乎回顾了手机发展史上对于黑色的各种材料工艺，如果您还没找自己想要的黑色，那么或许黑色手机并不是您的菜，也或许明天或者明年的某款新品，将会征服您。
至于手机厂商的设计者，或许也应该思考一个问题，当我们为自己产品的某条弧线，某种角度，某样色彩或者某种材质而标榜的时候，我们如今产品的工业设计水准，相比十几年前，是否做到了突破，亦或者说进步？
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