从未离开 那些年我们追过的OPPO Find

6月1日OPPO官方微博发布了一则“OPPO Find X”的宣传海报刷屏了，一句“Hi，久等了”像是在和很多老朋友打招呼一样，充满了一种久别重逢的亲近感。尽管手机产品带有很强烈的科技属性，但从时间的维度上看，一款经典的手机的确可以唤起了不少用户美好的回忆。

OPPO Find X

情怀回归 戳中网友泪点

OPPO重启Find系列，也预示着旗舰产品即将归来。OPPO Find X微博海报一经发出，不论是朋友圈还是官方微博下面的留言，都引起了网友热评和互动，官微点赞数超过1万，转发也达到近五千条，足以证明Find系列的粉丝一直都在，从未离开。

OPPO Find 7

网友们不但表达了对OPPO Find X旗舰新品的期待，同时也晒出了Find曾经的经典机型以及承载回忆带来的最真实的抒发，甚至有些网友坦言听到Find回归消息“热泪盈眶”。

来自OPPO网友的回复（图片来自于www.sina.com）

来自OPPO网友的回复（图片来自于www.sina.com）

来自OPPO网友的回复（图片来自于www.sina.com）

不怕暴露年龄的回想一下，曾经每一代Find手机都有一个显著的“黑科技”标签，例如当年Finder 6.65mm全球超薄手机，Find 5 1080P显示屏和息屏美学，Find 7的VOOC闪充、天际线呼吸灯等等，每一次产品迭代都刷新了用户对于手机体验的认知。

探索 Find 系列永恒的主题

从众多微博网友对新品期待值来看，不难发现大家希望在OPPO Find X这款产品上看到更多的黑科技旗舰。引言OPPO官方网站，“探索，是 Find 系列永恒的主题，我从未离开，只是多给了自己一点时间，去探索，去发现”。

来自OPPO网友的回复（图片来自于www.sina.com）

OPPO所推崇的“探索精神”一直没有停止，而回到Find X本身，有几项“黑科技”应该会在这款旗舰产品上出现。

OPPO从2016年开始就投入人工智能研究工作，并已搭建起先进的训练集群和数据中心，申请了超过300项人工智能专利，是手机行业在AI领域研发的领先者。

拍照方面应该是Find X发力的重点。在MWC 2017上， OPPO发布5X无损变焦技术，在手机厚度不变的情况下，实现5倍无损变焦，重新定义 “拍照更清晰”，同时这也是目前为止手机行业中最佳无损变焦方案。

快速充电领域，OPPO一直走在行业前列，尤其在MWC2016上亮相的Super VOOC超级闪充技术令人印象十分深刻。2500mAh电池可在5分钟充电58%，15分钟充满电。

3D结构光技术

今年5月25日OPPO官方宣布：公司成功实现了全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示。据OPPO官方介绍，这次亮相的3D结构光的基本原理是由结构光投射特定的光信息到物体表面后由摄像头采集，之后根据物体所造成的光信号的变化来计算物体的位置和深度等信息，这样的技术可以高分辨率、高精确度的复原整个三围空间。

旗舰由Find X来定义

当初为第一代Find代言的莱昂纳多还只是奥斯卡陪跑专业户，而现在已经登顶影帝，这和OPPO Find系列蜕变之路如出一辙，不知道这次的Find X是否还会邀请莱昂纳多重新代言。

诚然，Find系列的回归让不少用户“久等了”，但纵观每一代Find系列产品，都是一次自我突破和创新。无论是在产品设计还是硬件配置上，都代表OPPO手机系列的最高水准。集一身黑科技的Find X是否会让大家眼前一亮，答案就在6月揭晓。