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不仅拍风景美拍人也很美 秋季郊游拍照手机推荐

不仅拍风景美拍人也很美 秋季郊游拍照手机推荐
2018年09月23日 00:20 新浪手机
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　　进入九月份也进入了传统意义上的秋季，秋季是最适合旅游的季节，秋季温度适宜而且景色优美，有不少人选择在秋季来个郊游散散心。旅游免不了要留下美好的记忆，那么一款好的拍摄器材就变得尤为重要，相比于沉重的单反，显然手机是一个更好的选择。随着手机拍照的不断进步，在最终成像上效果还是令人满意的，完全能够满足我们的日常使用需求。下面新浪手机就为大家介绍几款适合郊游的拍照手机，近期有购机打算的朋友不妨关注下。

　　nubia Z18参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：2799元

　　9月5日下午，国产手机厂商努比亚召开新品发布会，正式公布了全新旗舰智能手机努比亚 Z18。该新品不仅提供骁龙845旗舰芯片的性能，还带来了行业首块水滴无边框全面屏，并且在最新 Evolution Tensor 进化张量技术加持下，其大光圈的AI双摄可号称为夜拍之王。

　　点击图片查看nubia Z18详细资料

　　努比亚Z18采用了5.99英寸JDI定制的18：9无边水滴屏，拥有2160*1080像素（FHD+）全高清分辨率，加上极致的三面无边框设计，屏占比达到了惊人的91.8%；配备高通骁龙845处理器，采用6GB+64GB存储组合，此外，努比亚Z18电池容量为3450毫安，支持高通快速充电4.0和Neo Power温度控制。而且努比亚Z18搭载DTS+D-BASS双组合，低音更具动感，音场更立体，吃鸡游戏轻松听声辩位，游戏更沉浸。值得一提的是，努比亚Z18采用了下一代移动通信核心技术，4×4 MIMO多天线，理论上数据传输速率可提升100%，高达640Mbps；支持覆盖98%国家和地区的4G+全网通，更快、更稳的双频双天线设计。

　　点击图片查看nubia Z18详细资料

　　摄影一直是努比亚品牌的基因，努比亚Z18后置为1600万像素+2400万像素摄像头，其中主副摄像头均为F1.6的超大光圈，主摄像头采用索尼的IMX499传感器，尺寸为1/2.8英寸，拥有1.12um的单位像素尺寸，支持OIS光学防抖，0.1s极速对焦，光圈F1.6，镜片6P，支持多点对焦。前置为800万摄像头，光圈F2.0，单像素尺寸1.12um，支持美颜自拍并且实现了单镜头背景虚化功能。为了更好的拍照性能，努比亚加入了NEO VISION ET。实现了AI智能场景识别，AI能智能识别超过500个场景，准确率提高40%。能根据时间，场景的不同对照片进行针对性优化。

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