适合颜控的你 时下高颜值热门手机推荐

“颜值”作为非常流行的网络用语已经被越来越多的网友知晓啦。大多数情况下，我们都用“颜值”来形容帅哥、美女，说明外形十分靓丽。可你是否知道，在手机行业，也有一些“颜值”颇高的产品，他们通常拥有非常出色的外观，一看就会招人喜欢。下面新浪手机就为大家介绍几款高颜值热门手机，希望对于那些外形控们在选购时会有帮助哟。

OPPO R17 8GB版 （参数 报价 论坛 软件）

参考价格：3499元

OPPO R17是OPPO近期推出的一款新品，也是一款高颜值的手机，其将自然界的水和光元素融入进到手机中，打造出幻色渐变和雾光渐变，极具时尚气息和科技感。

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OPPO R17配备6.4英寸19.5：9水滴屏，分辨率为2340×1080，屏占比达到91.5%，搭载高通骁龙670处理器，配备了6/8GB运存与128GB UFS2.1闪存，运行ColorOS 5.2系统，3500毫安时的电池，支持OPPO VOOC闪充技术，数据接口依然是USB Type-C，支持双卡双待4G全网通。此外，OPPO R17搭载全新的光感屏幕指纹技术，采用屏下镜头方案，其内置超感光元件，单个像素达到1.25μm，有效提高了光线利用率，轻触屏幕一瞬即可解锁，同时支持微信支付和支付宝支付。

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OPPO R17配备1600W（F1.8）+500W（F2.4）像素后置双镜头，主镜头采用索尼IMX519传感器，能够识别多达21种独立场景以及800个场景组合。RAW HDR与逆光拍摄技术的加入让样张的细节与动态范围更丰富。此外功能上，AI智慧美颜、AR贴纸、O-moji也增强了样张的美感与趣味性。OPPO R17的前置镜头为2500W像素（F2.0），传感器是索尼IMX576。