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高端大气有内涵 商务范儿十足的手机盘点

高端大气有内涵 商务范儿十足的手机盘点
2018年09月22日 00:00 新浪手机
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　　随着手机功能的日益全面，手机消费群体也在日益扩大，对于工作繁忙的商务人士来说，手机在一定程度上充当着办公工具的角色，而对商务人士而言，手机的外形就一定要符合其商务气息，不需太出众，只要沉稳大气拿得出手就行。在功能性方面要极大的贴合其商务用途，在办公软件上要做到全面以方便日常需要。当然从便携性上来说，智能手机与其他设备相比还是有一定优势的。而对于经常出差的办公人士来说，商务手机在续航方面也要有较为突出的一面，这样才能满足其随时随地办公的需求。下面新浪手机就为大家介绍几款适合商务人士用的手机，希望能得到你的青睐。

　　三星GALAXY Note 9参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：6999元

　　8月9日，三星在纽约发布了新一代的旗舰手机 Galaxy Note9。时隔不到一周，8月15日，三星就在上海召开了Galaxy Note9 的国行发布会，正式将这款产品引入国内。售价方面，Galaxy Note9的6GB+128GB版本为6999元，8GB+512GB为8999元。作为Note系列最独特的S pen，三星这次加入了“遥控器”功能，用户只需单击一下就能完成拍照，播放幻灯片、播放视频等操作，为商务人士的日常工作提供了极大的方便。

　　点击图片查看三星GALAXY Note 9详细资料

　　三星Galaxy Note9配备了一块6.4英寸的Super Amoled全视曲面屏，分辨率达到2960×1440，像素密度达到 516ppi，搭载高通骁龙845处理器，提供6GB+128GB和8GB+512GB两个版本，配备了4000mAh的大电池。其它方面，三星Note9依然配备个性的S Pen手写笔，并加入了金黄色全新配色。数据接口位于则依然位于机身底部，并保留了3.5mm耳机接口，同时还支持IP68防水，AKG调音的双扬声器、无线充电等。

　　点击图片查看三星GALAXY Note 9详细资料

　　三星Galaxy Note9后置双摄采用了与S9+同样的双1200万像素的规格，同样搭载可变光圈技术，同样拥有960帧的超级慢动作拍摄。前置摄像头依旧是800万像素的规格，与前代一样。不过别看三星摄像头的参数不怎么样，三星在拍照方面的调校一直都是行业顶尖，每一代旗舰都是拍照机皇。

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