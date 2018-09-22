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爱美人士别错过 盘点那些适合自拍的手机

爱美人士别错过 盘点那些适合自拍的手机
2018年09月22日 00:00 新浪手机
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　　绝大多数人其实是比较自恋的，尤其是本来就长得就漂亮或帅的人们，在自拍的时候自然是怎么拍怎么好看，可是那些长的并不算特别出众，或在自拍的时候总是觉得拍摄出的照片没有真人好看，别着急，有可能是你的相机出了问题。不要羡慕别人过得比你好，她们只是拿着一部自拍神器而已。下面新浪手机就为大家介绍几款目前自拍非常强悍的智能手机，以后在不必担心自己的照片输给别人了。

　　华为nova 3参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：2999元

　　对于自拍需求最多的莫过于年轻群体，因此，针对年轻人群打造的手机品牌对于自拍技术也最有优化经验，华为nova便是其中之一。作为华为nova最新款产品，华为nova3搭载了前置2400万像素AI美拍双摄，能根据被摄人物的性别和肤色进行针对性优化，像素级的美颜算法，让眉眼更清晰，皮肤纹理都清晰可见，美得更加自然。由于超高的像素密度，使得自拍照最大可以放大成24英寸的照片，甚至打印成2米高的喷绘海报也依旧清晰。

　　点击图片查看华为nova3详细资料

　　华为nova3采用独具匠心的双曲3D玻璃机身，正面一块6.3英寸刘海屏，分辨率为2340x1080像素，搭载麒麟970处理器，支持GPU Trubo技术，6GB运行内存+128GB机身存储，运行最新的EMUI 8.2系统，电池容量为3750mAh，支持快充，提供有浅艾蓝、蓝楹紫、亮黑色和樱草金四种配色，机身底部设有USB Type-C 2.0接口，保留3.5mm耳机插孔。

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　　华为nova 3配备了前后四镜头，后置采用2400万黑白+1600万彩色双摄像头，双F/1.8光圈，前置2400万+200万双摄像头，且在AI场景识别功能的加持下，配备多场景高阶美颜功能，让你随时随地都能享受大片级的拍摄体验。

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