追求极致性能 最适合玩游戏的手机推荐

在手机上玩游戏，除了要氪金要花钱，但最基础是你的手机要够好，如果手机连游戏都带不上，那就不算一部好手机。除非你不玩游戏。否则在选购手机的时候，除了看到自己的爱豆代言，还更应该看到手机的实际性能。在这方面，性能主要看手机采用的处理器，配备的内存，还有采用硬件规格等等。太深入的不好理解。看到有很多朋友在问，有什么玩游戏比较好的手机介绍？下面新浪手机就为大家介绍几款最适合玩游戏的手机，感兴趣的朋友可以关注一下。

OPPO Find X（参数 报价 论坛 软件）

参考价格：4999元

OPPO Find X自上市以来，以独创的双轨潜望升降摄像头在市面上引起了极大的轰动，然而除去这一独特设计，OPPO Find X在游戏方面的表现也不容小觑。OPPO Find X的屏幕尺寸为6.42英寸，屏占比高达惊人的93.8%，全面屏大视野，带来更为优质的游戏体验。

点击图片查看OPPO Find X详细资料

OPPO Find X采用了6.42英寸曲面全景屏，屏占比达到了93.8%，屏幕纵横比为19.5：9，点亮屏幕后，屏幕内容几乎充满了整个视野，视觉效果出众。搭载高通骁龙845处理器，配备8GB内存+128GB存储，同时，它还内置了3730mAh的电池，并且沿用了OPPO一直引以为傲的VOOC闪充技术，快速补充电能。此外，OPPO Find X搭载了基于Android 8.1深度定制的ColorOS 5.1，新加入的AI引擎，让系统更智能更流畅。

点击图片查看OPPO Find X详细资料

OPPO Find X最大的亮点就在于采用了双轨潜望结构，只有在需要使用到前置摄像头的时候才会自动的弹起，而且在这个结构中还搭载了被称为O-Face的结构光脸部识别技术，实现脸部解锁以及支付等功能。而前置配备的是一颗2500万像素的摄像头，拥有3-HDR技术，逆光弱光拍照也同样清晰；后置采用的是1600万像素+2000万像素AI智能双摄，可以识别超过21个独立场景，800种场景组合，还搭配有OIS光学防抖功能，旅行途中随手拍出风光大片。