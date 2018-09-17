好用不贵是王道 2000元内最受学生欢迎的手机推荐

学生机最重要的需求是，玩游戏追剧痛快，性价比高，然而纵观手机市场，真正靠谱的学生机并不多，为了给广大学生筛选出体验最好的学生机，小编将目前800-2000元价位的手机翻了个底朝天，精选出了几部，如果你近期想换机，相信群众的眼光，买它们没错的！

荣耀8X

参考价格：1399元

荣耀8X是荣耀本月在西安发布的一款千元机，官方给这款手机的广告宣传语是“千元霸屏”。外观方面，荣耀8X采用了6.5英寸的FHD+全面屏设计，屏占比高达91%，是目前千元机当中屏占比最高的一款。不仅拥有超高的屏占比还采用了4.25mm窄边。背面采用了双纹理玻璃背板设计，在阳光照射下呈现渐变效果，颜值非常高。

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荣耀8X采用了双面2.5D玻璃+金属中框的夹心结构，背部采用了极光双纹理设计，配置了6.5英寸异性全面屏，荣耀称之为“珍珠屏”，官方称屏占比高达91%，分辨率为2340*1080，窄边框设计，搭载麒麟710处理器，4GB+64GB存储空间组合，搭载GPU Turbo技术，使得游戏体验更流畅。另外荣耀8X搭载了3750毫安时电池，面部识别+后置指纹识别，独立三卡槽，最大可扩展100GB microSD。

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荣耀8X采用后置2000万+200万AI双摄，F1.8大光圈，支持AI场景识别、AIS超级夜景、AI运动抓拍等功能；前置1600万AI美拍，2.0μm（4合1）感光增强、支持AI逆光人像、暗光自拍等功能。