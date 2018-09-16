记录美好瞬间 秋游热门拍照手机选购指南

时间进入到9月，我们这几天已经明显感觉到早晚的天气逐渐变冷，气温上来看，秋天正在离我们越来越近。秋天是个收获的季节，而在十一还能赶上一个黄金周，这个时候三五个好友一起出游是个不错的选择。出游拍照留念当然是不可避免的，那么相机就是必不可少的了。如果您不愿意背着很沉的单反，喜欢手机拍照分享的乐趣，不妨参考下这篇文章，下面新浪手机就为大家介绍几款非常不错的拍照手机，给将要换机的你一个参考。

OPPO R17 8GB版 （参数 报价 论坛 软件）

参考价格：3499元

几天前，OPPO刚刚发布了全新拍照旗舰R17，其一出场就凭借着时尚的渐变设计、水滴屏、康宁第六代大猩猩玻璃、光感屏幕指纹、灵动光圈、TOF3D立体摄像头、SuperVOOC超级闪充等诸多亮点，获得了一大批消费者的关注。既然作为一款顶级拍照旗舰，其拍照自然有着不俗的表现，OPPO通过一系列创新技术，在R17上着实为我们带来了一次不小的突破。

点击图片查看OPPO R17 8GB版详细资料

OPPO R17配备6.4英寸19.5：9水滴屏，分辨率为2340×1080，屏占比达到91.5%，搭载高通骁龙670处理器，配备了6/8GB运存与128GB UFS2.1闪存，运行ColorOS 5.2系统，3500毫安时的电池，支持OPPO VOOC闪充技术，数据接口依然是USB Type-C，支持双卡双待4G全网通。此外，OPPO R17搭载全新的光感屏幕指纹技术，采用屏下镜头方案，其内置超感光元件，单个像素达到1.25μm，有效提高了光线利用率，轻触屏幕一瞬即可解锁，同时支持微信支付和支付宝支付。

点击图片查看OPPO R17 8GB版详细资料

OPPO R17配备1600W（F1.8）+500W（F2.4）像素后置双镜头，主镜头采用索尼IMX519传感器，能够识别多达21种独立场景以及800个场景组合。RAW HDR与逆光拍摄技术的加入让样张的细节与动态范围更丰富。此外功能上，AI智慧美颜、AR贴纸、O-moji也增强了样张的美感与趣味性。OPPO R17的前置镜头为2500W像素（F2.0），传感器是索尼IMX576。