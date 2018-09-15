新浪手机> 选购指南 > 正文

性价比依旧 9月最值得买千元手机推荐

性价比依旧 9月最值得买千元手机推荐
2018年09月15日 00:00 新浪手机
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　在过去了一大半的2018年，各种旗舰手机不断的映入我们的眼帘。用户慢慢转向高端是合理的市场结果，不过千万不要忽略了千元手机占据了很大的市场份额，而且用户的更新换代速度也更快。虽然说今年的千元机关注度并没有往年高，但是依然有许多优秀的产品涌现，供预算不多的用户选择。下面新浪手机就为大家介绍几款9月最值得买千元手机，对这个价位手机感兴趣的消费者不妨关注一下。

　　红米6 Pro参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：949元

　　6月24日，小米发布了首款异形全面屏红米手机：红米6 Pro。它配备5.84英寸19：9“小刘海”全面屏，颜值超高；后置1200万+500万像素AI双摄，搭载高性能低功耗高通骁龙625八核处理器；内置4000mAh大容量电池。

　　点击图片查看红米6 Pro详细资料

　　红米6 Pro搭载了5.84英寸的异形全面屏，支持2280×1080分辨率和19：9的纵横比例，搭载骁龙625处理器，3GB运行内存，32GB存储，并采用了独立三卡槽设计，不仅支持microSD存储卡扩展，也可以同时插入双nano-SIM卡，并具备全网通3.0功能。配备4000mAh电池，运行基于Android 8.1打造的MIUI 10。

　　点击图片查看红米6 Pro详细资料

　　红米6 Pro后置1200万+500万像素双摄像头，其主摄拥有1.25μm的单位像素尺寸和PDAF相位对焦。更大的单位像素尺寸意味着更多的进光量，可以让夜拍照片更明亮的同时抑制噪点的产生，这也让红米6 Pro在暗光或逆光环境下都可以拍出非常清晰的照片。500万像素副摄像头专职记录景深信息，配合AI人工智能的人像模式边缘识别更准确，背景虚化渐进更真实。

1 2 3 4 下一页
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有