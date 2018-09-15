性价比依旧 9月最值得买千元手机推荐

在过去了一大半的2018年，各种旗舰手机不断的映入我们的眼帘。用户慢慢转向高端是合理的市场结果，不过千万不要忽略了千元手机占据了很大的市场份额，而且用户的更新换代速度也更快。虽然说今年的千元机关注度并没有往年高，但是依然有许多优秀的产品涌现，供预算不多的用户选择。下面新浪手机就为大家介绍几款9月最值得买千元手机，对这个价位手机感兴趣的消费者不妨关注一下。

红米6 Pro（参数 报价 论坛 软件）

参考价格：949元

6月24日，小米发布了首款异形全面屏红米手机：红米6 Pro。它配备5.84英寸19：9“小刘海”全面屏，颜值超高；后置1200万+500万像素AI双摄，搭载高性能低功耗高通骁龙625八核处理器；内置4000mAh大容量电池。

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红米6 Pro搭载了5.84英寸的异形全面屏，支持2280×1080分辨率和19：9的纵横比例，搭载骁龙625处理器，3GB运行内存，32GB存储，并采用了独立三卡槽设计，不仅支持microSD存储卡扩展，也可以同时插入双nano-SIM卡，并具备全网通3.0功能。配备4000mAh电池，运行基于Android 8.1打造的MIUI 10。

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红米6 Pro后置1200万+500万像素双摄像头，其主摄拥有1.25μm的单位像素尺寸和PDAF相位对焦。更大的单位像素尺寸意味着更多的进光量，可以让夜拍照片更明亮的同时抑制噪点的产生，这也让红米6 Pro在暗光或逆光环境下都可以拍出非常清晰的照片。500万像素副摄像头专职记录景深信息，配合AI人工智能的人像模式边缘识别更准确，背景虚化渐进更真实。