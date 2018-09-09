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完全不用修图 美颜自拍神器手机推荐

完全不用修图 美颜自拍神器手机推荐
2018年09月09日 06:00 新浪手机
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　　随着智能手机的功能越来越全面，手机成为我们生活一部分的同时，还在潜移默化的改变着我们的习惯。现如今人们注重的再也不是什么性价比、高配置，而是好用，并且能够满足消费者的刚需，这些成为了选购手机优先考虑的问题。说到用户刚需，拍照肯定是其中之一，除了拍别人，自拍对于爱美之人有着莫名的吸引力，不同的表情不同的环境可以展现不同的自我。俗话说“拍图一分钟，修图两小时”，但那都是曾经了，现在很多手机都自带实时美颜功能，省去了繁琐的修复，让美丽可以更快的表现出来。市面上主打自拍的手机那么多，我们该如何选择？今天，新浪手机就为大家介绍几款在自拍方面很厉害的手机，它们不能说是最强的，但是能够代表现如今手机自拍的顶尖水平。

　　华为nova 3参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：2999元

　　要提到今年夏季的爆款手机，必须提到华为nova3，这款手机具有诸多亮点，使其自曝光开始就一直备受关注，开售后销量更是相当火爆。究其原因，首当其冲就是其“海报级”自拍的独特实力。所谓“海报级”自拍，是因为华为nova3配备了前置2400万高清双摄像头，另外支持AI美颜，不仅能够自动调节皮肤肤色，修复瑕疵，而且还能自动识别场景，使得人美景也美，再加上硬件级HDR PRO技术，无论是逆光还是弱光都无所畏惧。最厉害的是，华为nova3的自拍照片可以支持打印成高达2米的喷绘海报，比人还要高，人物皮肤纹理和发丝等细节依然清晰可见。真正做到了随手一拍，就能得到一张既美丽，又真实，还特别高清的自拍美照，自然收获不少自拍党的欢心。

　　点击图片查看华为nova3详细资料

　　华为nova3采用独具匠心的双曲3D玻璃机身，正面一块6.3英寸刘海屏，分辨率为2340x1080像素，搭载麒麟970处理器，支持GPU Trubo技术，6GB运行内存+128GB机身存储，运行最新的EMUI 8.2系统，电池容量为3750mAh，支持快充，提供有浅艾蓝、蓝楹紫、亮黑色和樱草金四种配色，机身底部设有USB Type-C 2.0接口，保留3.5mm耳机插孔。

　　点击图片查看华为nova3详细资料

　　华为nova 3配备了前后四镜头，后置采用2400万黑白+1600万彩色双摄像头，双F/1.8光圈，前置2400万+200万双摄像头，且在AI场景识别功能的加持下，配备多场景高阶美颜功能，让你随时随地都能享受大片级的拍摄体验。

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