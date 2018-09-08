电量十足让你更尽兴 大容量电池手机推荐

手机的CPU、RAM、屏幕和摄像头等等一系列硬件都在飞速发展，但偏偏电池技术却几乎没有任何长进，小小的电池要支撑大大的手机硬件。在硬件性能提升后，对手机电池的要求也要来越高，众多厂商都针对手机的续航推出了一系列解决办法，如提高手机电池的容量、推出省电软件及快充功能等，其中提高电量是比较直接的办法。下面新浪手机就为大家介绍几款电池容量在4000mAh或以上的机型，如果您近期打算购买一款大电量的手机，不妨考虑下这几款。

360 手机N7 Pro

参考价格：1999元

360 手机N7 Pro是8月21日下午，360刚发布的一款新机，这部新机搭载了中端机市场热度非常高的高通骁龙710移动平台，拥有出色性能的同时，功耗也降低不少，再加上4000mAh的大电池，18W快充。那么360手机N7 Pro无疑是重度手机用户不二之选。

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360手机N7 Pro采用5.99英寸18：9比例Full HD+全面屏，搭载最新的骁龙710移动平台，配备6GB+64GB存储组合，搭载了基于Android 8.1深度优化的360 OS新版系统，内置4000mAh电池，采用Type-C接口，支持最高18W高通QC4.0+快充。安全从来都是360的强项，N7 Pro拥有访客系统”、“面部识别应用锁”、“安全U盾这三大安全功能。

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360手机N7 Pro后置1200万像素主摄+200万像素副摄的双摄镜头，其中主镜头拥有F1.8超大光圈以及1.25um的单个像素尺寸，得益于软硬件的升级，这次N7 Pro拍照也融合了AI体验来提升成片质量，比如AI防模糊智能成片技术以及AI智能曝光技术。前置为1600万像素主摄+200万像素副摄的双镜配置，支持背景虚化以及AI美颜自拍体验。