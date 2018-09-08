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重度游戏玩家福音 适合玩手游的旗舰手机推荐

重度游戏玩家福音 适合玩手游的旗舰手机推荐
2018年09月08日 06:00 新浪手机
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　　如果你是一名游戏玩家，那么你一定知道这个群体有多么不容易。玩个手游，经常掉线卡顿让人抓狂，如果这时候还遇上坑队友，那简直气得想扔手机。所以呢，玩手游最重要的特性是什么？估计99%的玩家会毫不犹豫的说不卡顿，不掉线。笔者作为一名重度玩家，这里以玩家的视角为大家推荐几款适合玩手游的旗舰手机，感兴趣的朋友可以关注一下。

　　魅族16th Plus参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：3198元

　　用魅族16 Plus玩游戏的话，首先，魅族16 Plus的6.5英寸AMOLED屏会让你体会到高清游戏画面的视觉体验，其中，魅族16 Plus搭载的处理器是高通骁龙845高端处理器，并且，为了提高玩游戏时的舒适度，魅族16 Plus加入了液冷散热技术，让手机更快散热，另外，需要说的是的魅族16 Plus安兔兔跑分成绩超过29万，性能表现非常不错。

　　点击图片查看魅族16th Plus详细资料

　　魅族16th Plus配备6.5英寸1080P全高清知名AMOLED大屏幕，搭载高通骁龙845高端处理器，拥有6GB RAM+64GB ROM存储组合，机身内置3640mAh容量电池，并支持快充，搭载了新一代光学屏幕指纹，识别速度仅0.25秒，识别成功率可达99.12%。魅族16th Plus采用四天线的Wi-Fi 2x2 MIMO、六天线的LTE 4x4 MIMO，传输速度分别提升60%、100%，并有独立的信号放大器，支持蓝牙5.0、高通aptX、索尼LDAC CD级无线音质，并有立体声双扬声器，保留3.5mm耳机孔。

　　点击图片查看魅族16th Plus详细资料

　　拍照方面提供，2000万像素自拍摄像头，后置索尼IMX380 1200万像素主摄（广角/F1.8/1.55微米）、索尼IMX350 200万像素副摄（长焦/F2.6）的组合。支持OIS四轴光学防抖（快门速度降低到1/4s）、全自动HDR，而且是AI相机，支持智能场景识别，自动匹配最佳算法。

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