兼具美感与性能 高端商务办公手机推荐

对于商务人士们来说，手机已经不仅是一个通讯工具，更是他们处理大部分工作的中心与身份地位的象征。因此，商务手机不但要有高端的配置，还要同时具备安全、长续航和优秀的外观设计，这样才能让商务人士们能够拥有一款与自己的商务着装完美搭配的手机进行长时间放心的工作。今天，新浪手机精选几款兼备以上特点的顶级商务手机，来帮助众多商务人士解决自己的购机难题。

荣耀Note10

参考价格：2799元

说到高端办公旗舰，荣耀Note10绝对是当中的翘楚，6.95英寸的超大全面屏，视野更宽阔，就像一台握在手中的小平板，阅览文件、编辑文档等需求都能随时随地满足。除此之外，荣耀Note10特别设计的电脑模式更是办公神器，其Type-C接口除了传输数据和充电功能以外，还集成了视频输出功能，只需要一根线，即可与带Type-C接口的液晶电视、显示器、投影机等设备相连，将手机画面投射到更大的屏幕上，瞬间变身PC。

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荣耀Note10采用6.95英寸18.5：9全面屏，屏占比提高至87%，机身厚度仅7.65mm，分辨率为2220*1080，搭载了麒麟970处理器，集成NPU人工智能模块，支持GPU Turbo技术，图形处理效率提升60%。拥有6GB RAM+64GB ROM存储组合，并且支持最高256GB内存扩展。机身内置5000mAh容量电池，支持5V 4.5A快充，运行Android 8.1系统。另外考虑该机游戏用户的需求，荣耀Note10搭载了“The Nine”液冷系统，有效杜绝玩游戏手机发热的问题。

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荣耀Note10继承了荣耀极具代表性的AI双摄技术，采用2400万像素黑白摄像头+1600万像素彩色镜头，双f 1.8光圈，更加入AIS智慧防抖，让用户不用三脚架就能拍出更美的夜景。前置方面，则配备了1300万AI人像自拍，基于AI算法虚化背景并根据拍摄场景智能美肤，拍人像更加美艳动人。