新学期开个好头 学生党最关注的手机推荐

不知不觉又到了开学季，新学期伊始，同学们都会为新的征程购置自己的新装备，而手机无疑就是他们的购物清单上出现最多的一个词。学生作为年轻时尚的群体，外观是他们选择手机最直观的要素，毕竟这是个看脸的社会，手机也要彰显学生党的年轻活力和与众不同的个性。下面新浪手机就为学生党推荐几款学生党高颜值手机，为新学期开一个好头。

OPPO R17 （参数 报价 论坛 软件）

参考价格：3499元

说到手机的颜值，很自然就会想到OPPO这个品牌，在今年初利用R15上的渐变掀起了一片潮流之后，在R17上，OPPO又将渐变这一概念玩出了更多的花活，有流光蓝、霓光紫和雾光渐变色三种全新的渐变配色。

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OPPO R17配备6.4英寸19.5：9水滴屏，分辨率为2340×1080，屏占比达到91.5%，搭载高通骁龙670处理器，配备了6/8GB运存与128GB UFS2.1闪存，运行ColorOS 5.2系统，3500毫安时的电池，支持OPPO VOOC闪充技术，数据接口依然是USB Type-C，支持双卡双待4G全网通。此外，OPPO R17搭载全新的光感屏幕指纹技术，采用屏下镜头方案，其内置超感光元件，单个像素达到1.25μm，有效提高了光线利用率，轻触屏幕一瞬即可解锁，同时支持微信支付和支付宝支付。

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OPPO R17配备1600W（F1.8）+500W（F2.4）像素后置双镜头，主镜头采用索尼IMX519传感器，能够识别多达21种独立场景以及800个场景组合。RAW HDR与逆光拍摄技术的加入让样张的细节与动态范围更丰富。此外功能上，AI智慧美颜、AR贴纸、O-moji也增强了样张的美感与趣味性。OPPO R17的前置镜头为2500W像素（F2.0），传感器是索尼IMX576。