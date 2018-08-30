又到换机旺季 高关注度安卓旗舰手机推荐

随着9月新iPhone的即将发布，“金九银十”成为的一年一度手机销售的旺季，不少用户都会选择近期把用了近一年的手机更新换代，其中高端市场成为竞争最激烈的地方。近年来苹果手机跌落神坛，越来越多用户青睐于设计和性能更好的安卓手机，各个厂家也推出了自家的旗舰之作。如果近期你有换机打算，下面新浪手机就为大家介绍几款高关注度安卓旗舰手机，感兴趣的朋友可以关注一下。

vivo NEX旗舰版

参考价格：4498元

整个2018年上半年，vivo NEX成为手机圈给人印象最深刻的几款手机之一，超高屏占比零界全面屏、升降式摄像头、屏幕指纹、全屏幕发声技术等，满满的黑科技打破了许多人对vivo这个品牌的固有印象。与此同时，vivo NEX的天然优势也让它可以满足年轻人的个性化需求，追剧有高清大屏，游戏有骁龙845移动平台加持等。

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vivo NEX带来了无刘海全面屏设计——“零界全面屏“。在6.59英寸的OLED显示屏上，vivo NEX无刘海、不开孔、超窄边框的设计刷新全行业标准，整机屏占比高达91.24%。搭载高通骁龙845处理器，旗舰版全系8GB运行内存，并采用第三代屏幕指纹识别功能。标准版vivo NEX搭载了高通骁龙710处理器，辅以6GB运行内存，并采用了后置指纹识别。续航方面，vivo NEX的电池达到了4000mAh，支持独有快充技术。此外还放弃了Micro-USB接口改用Type-C，此外传统的3.5mm插孔也得以保留，并依旧支持HI-FI和dts音效。这一次vivo NEX还在手机侧边加入了Jovi AI独立按键，通过这枚独立按键可以实现一键启动人工智能服务。短按触发智慧识图、长按唤醒语音助手，避免公开场合误触意外触发语音助手的尴尬情况。

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vivo NEX的前置摄像头采用电动升降的方式，既为“零界全面屏”提供了保障，又符合用户正常自拍习惯和视角。前置摄像头800万像素，后置主摄像头2x1200万像素+500万像素，且具有AI智慧拍照功能，不论是暗光逆光环境还是快速移动等，都能够准确捕捉、记录精彩瞬间。