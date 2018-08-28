性能颜值并存 盘点那些不容错过的潮流手机

又到了临近开学的日子，相信不少大学生朋友都想在新学期迎来新气象，那么购买一款潮流热机就是大家刷新自我，迎来新气象的一个很好方式。然而市面上的手机品牌众多、机型丰富，怎样才能找到性能出众、设计时尚，而且还符合自己个性要求的潮流手机呢？今天新浪手机就为大家介绍几款时下热门的潮流手机，希望对大家购机提供参考和帮助。

vivo NEX旗舰版

参考价格：4498元

vivo NEX是6月份刚推出不久的一款手机，无刘海式全面屏，给人十足的震撼力。虽然今年的旗舰机在创新方面都非常给力，但是vivo NEX依然能够排名前列。vivo NEX旗舰版搭载了屏幕指纹，而且还采用了升降式前置摄像头，可以说黑科技满身。

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vivo NEX带来了无刘海全面屏设计——“零界全面屏“。在6.59英寸的OLED显示屏上，vivo NEX无刘海、不开孔、超窄边框的设计刷新全行业标准，整机屏占比高达91.24%。搭载高通骁龙845处理器，旗舰版全系8GB运行内存，并采用第三代屏幕指纹识别功能。标准版vivo NEX搭载了高通骁龙710处理器，辅以6GB运行内存，并采用了后置指纹识别。续航方面，vivo NEX的电池达到了4000mAh，支持独有快充技术。此外还放弃了Micro-USB接口改用Type-C，此外传统的3.5mm插孔也得以保留，并依旧支持HI-FI和dts音效。这一次vivo NEX还在手机侧边加入了Jovi AI独立按键，通过这枚独立按键可以实现一键启动人工智能服务。短按触发智慧识图、长按唤醒语音助手，避免公开场合误触意外触发语音助手的尴尬情况。

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vivo NEX的前置摄像头采用电动升降的方式，既为“零界全面屏”提供了保障，又符合用户正常自拍习惯和视角。前置摄像头800万像素，后置主摄像头2x1200万像素+500万像素，且具有AI智慧拍照功能，不论是暗光逆光环境还是快速移动等，都能够准确捕捉、记录精彩瞬间。