旅行在外不掉链子 4000mAh起长续航手机推荐

全国各地虽然都进入了炎炎夏日，但放假的学生党依然按捺不住躁动的心，在全国各地开始了夏季旅行。而暑假出门旅行，手机续航是非常影响体验的因素，如果手机没电“自动关机”是非常掉链子的。目前一些上市手机逐步开始跨入4000mAh时代了，如果你正打算在这最近换机，追求长续航，买它们就对了。接下来，新浪手机就为大家介绍几款4000mAh起长续航手机，感兴趣的朋友可以关注一下。

荣耀Note10

参考价格：2799元

荣耀在北京举行新品发布会，正式发布大屏手机新品——荣耀Note10。该机是继荣耀Note8之后，两年磨一剑的迭代产品，正面搭载一块6.95英寸超大AMOLED屏，内置5000mAh容量电池，首次搭载CPU Turbo、THE NINE液冷散热，以及此前发布的GPU Turbo等新技术。

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荣耀Note10采用6.95英寸18.5：9全面屏，屏占比提高至87%，机身厚度仅7.65mm，分辨率为2220*1080，搭载了麒麟970处理器，集成NPU人工智能模块，支持GPU Turbo技术，图形处理效率提升60%。拥有6GB RAM+64GB ROM存储组合，并且支持最高256GB内存扩展。机身内置5000mAh容量电池，支持5V 4.5A快充，运行Android 8.1系统。另外考虑该机游戏用户的需求，荣耀Note10搭载了“The Nine”液冷系统，有效杜绝玩游戏手机发热的问题。

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荣耀Note10继承了荣耀极具代表性的AI双摄技术，采用2400万像素黑白摄像头+1600万像素彩色镜头，双f 1.8光圈，更加入AIS智慧防抖，让用户不用三脚架就能拍出更美的夜景。前置方面，则配备了1300万AI人像自拍，基于AI算法虚化背景并根据拍摄场景智能美肤，拍人像更加美艳动人。