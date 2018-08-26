新浪手机> 选购指南 > 正文

出游好伴侣 假期热门防水手机选购指南

出游好伴侣 假期热门防水手机选购指南
2018年08月26日 00:27 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　夏日头顶烈日烦闷，是否让你也有不想上班的念头；看着蓝天下的白云，是否也想解放囚困在温室的自己，那就拿起手机，呼朋唤友一起去冲浪吧？冲浪怎么能带手机，普通手机当然不行。那么，你是否也想要一部防水手机，在冲浪的闲暇做做手机党，拍下自己在烈日下的阳刚，聚焦自己在阳光下的活泼，让手机紧跟在你身边，更新自己的社交信息，把夏日冲浪的好心情，随时随地分享给你的好友。下面新浪手机就为大家介绍几款热门防水手机，感兴趣的朋友可以关注一下。

　　苹果iPhone X参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：7199元

　　在当下风靡的旗舰机中，iPhone X可以说是超然的存在，它是第一款采用刘海屏设计的iPhone手机，引领了整个行业的设计潮流，而且它那块四边等宽的刘海屏领先了Android手机一个时代，让追随者们甚至无从下手，只得做出保留了下巴的刘海屏，两相比较，高下立见。同时，苹果在还取消了以往的Touch ID实体Home键，以全新的FaceID（即面容ID）取代，为设备解锁、身份验证和支付带来了一种安全可靠的新方式。而很多人不知道的是，iPhone X同样具备抗水防尘设计，其效果在IEC 60529标准下达到IP67级别，相当给力。

　　点击图片查看苹果iPhone X详细资料

　　iPhone X配备5.8英2K分辨率超清全面屏，搭载苹果最新A11六核处理器，3GB运存内存和64GB/256GB UFS2.1存储空间，提供前置700万和后置1200万+1200万像素双摄像头，支持快充与无线充电，运行最新的iOS 11系统。

　　点击图片查看苹果iPhone X详细资料

　　作为苹果今年推出的重磅机型，iPhone X无论是外观设计还是硬件配置相比iPhone 7可谓有了颠覆性改变提升，该机主打异性全面屏、人脸识别，此外还有优秀的双摄拍照，目前全球手机跑分性能最强的性能等等。

1 2 3 4 下一页
防水出游假期
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有