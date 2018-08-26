出游好伴侣 假期热门防水手机选购指南

夏日头顶烈日烦闷，是否让你也有不想上班的念头；看着蓝天下的白云，是否也想解放囚困在温室的自己，那就拿起手机，呼朋唤友一起去冲浪吧？冲浪怎么能带手机，普通手机当然不行。那么，你是否也想要一部防水手机，在冲浪的闲暇做做手机党，拍下自己在烈日下的阳刚，聚焦自己在阳光下的活泼，让手机紧跟在你身边，更新自己的社交信息，把夏日冲浪的好心情，随时随地分享给你的好友。下面新浪手机就为大家介绍几款热门防水手机，感兴趣的朋友可以关注一下。

苹果iPhone X（参数 报价 论坛 软件）

参考价格：7199元

在当下风靡的旗舰机中，iPhone X可以说是超然的存在，它是第一款采用刘海屏设计的iPhone手机，引领了整个行业的设计潮流，而且它那块四边等宽的刘海屏领先了Android手机一个时代，让追随者们甚至无从下手，只得做出保留了下巴的刘海屏，两相比较，高下立见。同时，苹果在还取消了以往的Touch ID实体Home键，以全新的FaceID（即面容ID）取代，为设备解锁、身份验证和支付带来了一种安全可靠的新方式。而很多人不知道的是，iPhone X同样具备抗水防尘设计，其效果在IEC 60529标准下达到IP67级别，相当给力。

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iPhone X配备5.8英2K分辨率超清全面屏，搭载苹果最新A11六核处理器，3GB运存内存和64GB/256GB UFS2.1存储空间，提供前置700万和后置1200万+1200万像素双摄像头，支持快充与无线充电，运行最新的iOS 11系统。

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作为苹果今年推出的重磅机型，iPhone X无论是外观设计还是硬件配置相比iPhone 7可谓有了颠覆性改变提升，该机主打异性全面屏、人脸识别，此外还有优秀的双摄拍照，目前全球手机跑分性能最强的性能等等。