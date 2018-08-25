用过的都说好 3000元价位国产手机推荐

炎炎夏季，又到了换机高峰期，国产手机不少品牌走的都是性价比路线，同等级别的核心配置，国外品牌可能定价5、6千以上，而国产品牌可能只是2-3千元。而在今年已经发布的多款手机中，很多手机产品都非常的抢眼，而且在价格上相比较三星和苹果也有很大的优势，基本在3000元左右就可以买到很多品牌的旗舰手机产品。下面新浪手机就为大家介绍几款3000元价位国产手机，对这个价位手机感兴趣的消费者不妨关注一下。

一加手机6

参考价格：3199元

一加6是今年5月份，一加发布的新一代年度旗舰手机，依然主打强悍性能、拍照等特性。外观方面，一加6采用玻璃机身设计，正面为19：9刘海全面屏，背面则为简约的2.5D玻璃后壳设计，双摄、指纹传感器、Logo采用对称美学设计，颜值颇高，并且手感非常舒适。

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一加6采用了双面玻璃加金属中框设计，6.28英寸Full Optic刘海屏，比例19：9，分辨率为2280×1080像素，搭载高通骁龙845移动平台，搭配6GB运存和64GB内置存储。电池容量为3300mAh，支持最高20W的DASH闪充。解锁方面依旧支持人脸识别，速度最快可达到0.4s，而指纹识别的速度最快为0.2s。此外，一加6底部依旧保留了3.5mm耳机孔，同时还将支持IP67级防水，面对户外运动复杂的环境，适用性无疑会更强。

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一加6后置2000万+1600万像素双摄像头，光圈均为F/1.7，1600万像素主摄像头所采用传感器与OPPO R15上的主摄一致，为索尼IMX519，单位像素面积1.22μm，配备光学防抖，副摄为2000万像素，传感器为IMX376K。此外，一加6还增加了720P的超慢动作模式，帧率为480fps。前置摄像头为2000万像素，传感器为IMX371，支持AI美颜。