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好用不贵是王道 1500元价位超值手机推荐

好用不贵是王道 1500元价位超值手机推荐
2018年08月25日 08:23 新浪手机
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　　很多人在购买手机时都会有一个预算，预算较多的可以购买定位于旗舰的产品，而那些预算有限的可以购买性价比高的机型，比如说售价在1500元的手机，很适合那些预算有限的消费者购买。与旗舰机相比，售价在1500元价位的机型在各方面并不差，同样拥有不俗的硬件配置，除此之外在软件优化方面也并无太大差距。今天新浪手机就为大家介绍几款1500元价位超值手机，这些机型中大部分都是近期新上市的产品，每款手机的性价比都很高，适合预算有限的消费者购买。

　　小米6X参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：1499元

　　小米6X是今年4月底，小米发布的新一代千元机，主打拍照、高性价比等特性。外观方面，小米6X采用金属机身设计，正面为18：9全面屏，背面则为隐藏式U型天线金属后壳设计，后置指纹传感器和双摄，机身纤薄，颜值还不错。

　　点击图片查看小米6X详细资料

　　小米6X有着主流的全面屏外观，搭载一块5.99英寸18：9比例的屏幕，FHD+分辨率。采用一体式全金属机身，搭载了骁龙660移动平台，提供4GB+64GB的存储选择，内置3010mAh电池，支持QC 3.0快充，运行基于Android 8.1的MIUI 9系统，内置AI助手小爱同学，同时还有指纹识别等。

　　点击图片查看小米6X详细资料

　　小米6X后置2000万AI双摄，官方称白天用1200万主摄，1.25μm大像素+f1.75大光圈，画面清晰锐利，人物五官立体，皮肤质感自然；夜晚用2000万副摄，自动合成2μm大像素，暗光拍摄也能清晰明亮，噪点极少。还有AI场景识别功能，智能识别206种场景，实时优化直出大片。小米6X前置2000万治愈系自拍，前置柔光灯：采用Sony IMX376，夜晚可自动合成2μm大像素，暗光自拍更明亮；针对女生特别优化，发饰、手势虚化准确；前置AI场景相机，分别优化人像和背景。

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