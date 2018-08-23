换新机就买这些 最佳旗舰手机选购指南

近两年，随着旗舰手机在设计、创新方面愈加出色，所以有越来越多的消费者在购买手机时更倾向于选择高端的旗舰产品。这些产品不光有优秀的外观设计以及硬件配置，还有很多独特的功能，拍照都堪称目前最强的，当然体验也是非常出色的。随着手游的兴起，消费者对于手机的性能也越来越重视，而旗舰手机无疑完全可以满足消费者的这些需求。那么近期有哪些旗舰手机值得购买呢？下面新浪手机就为大家介绍几款最佳旗舰手机，想要购买旗舰机的朋友可以关注一下。

vivo NEX旗舰版

参考价格：4498元

vivo NEX是6月份刚推出不久的一款手机，无刘海式全面屏，给人十足的震撼力。虽然今年的旗舰机在创新方面都非常给力，但是vivo NEX依然能够排名前列。vivo NEX旗舰版搭载了屏幕指纹，而且还采用了升降式前置摄像头，可以说黑科技满身。

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vivo NEX带来了无刘海全面屏设计——“零界全面屏“。在6.59英寸的OLED显示屏上，vivo NEX无刘海、不开孔、超窄边框的设计刷新全行业标准，整机屏占比高达91.24%。搭载高通骁龙845处理器，旗舰版全系8GB运行内存，并采用第三代屏幕指纹识别功能。标准版vivo NEX搭载了高通骁龙710处理器，辅以6GB运行内存，并采用了后置指纹识别。续航方面，vivo NEX的电池达到了4000mAh，支持独有快充技术。此外还放弃了Micro-USB接口改用Type-C，此外传统的3.5mm插孔也得以保留，并依旧支持HI-FI和dts音效。这一次vivo NEX还在手机侧边加入了Jovi AI独立按键，通过这枚独立按键可以实现一键启动人工智能服务。短按触发智慧识图、长按唤醒语音助手，避免公开场合误触意外触发语音助手的尴尬情况。

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vivo NEX的前置摄像头采用电动升降的方式，既为“零界全面屏”提供了保障，又符合用户正常自拍习惯和视角。前置摄像头800万像素，后置主摄像头2x1200万像素+500万像素，且具有AI智慧拍照功能，不论是暗光逆光环境还是快速移动等，都能够准确捕捉、记录精彩瞬间。