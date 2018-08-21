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告别暑假喜迎开学 大学生最佳时尚手机推荐

告别暑假喜迎开学 大学生最佳时尚手机推荐
2018年08月21日 08:00 新浪手机
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　　“您的暑期余额已不足，请充值”，对于学生朋友来说，暑期已经渐渐临近了尾声，在漫长的暑假中，往往有一部分学生都会去社会做兼职，用赚来的钱更新自己的学习用品和电子设备，手机就是很多学生们更新的物品之一。目前，市面上可供学生选择的机型非常多，颜值无疑是学生最先看重的要素，而目前市面上的手机在颜值上相比之前尽管有了很大提升，但真正符合年轻人审美的并不多。但下面新浪手机推荐这几款手机，却个个具备超高颜值，在大学生群体中也有着不错的口碑。如果你近期正打算换手机不妨一起来看看。

　　vivo X21屏幕指纹版

　　参考价格：3298元

　　当手机的各方面体验都很接近的时候，大家都是如何挑选自己心仪的手机呢？对于这个问题的答案无疑就是颜值。现在的手机已不再是冰冷的科技产品，而是一件有温度，能彰显自己个性的时尚单品。对于这点，刚开卖不久的vivo X21魅夜紫就能很好的诠释，高颜值的色彩设计，完美演绎了属于手机的时尚潮流。

点击图片查看vivo X21屏幕指纹版详细资料

　　vivo X21魅夜紫与之前的版本配置一样，正面采用了6.28英寸的刘海屏幕，其分辨率为2280*1080，搭载高通骁龙660AIE处理器配备6GB+128GB储存，电池容量为3200mAh，运行基于安卓8.1深度开发的Funtouch OS 4.0系统，支持全网通。vivo X21魅夜紫的特色可不只有渐蓝紫渐变的高颜值，它还是集众多前沿科技于一身的一名Jovi人工智能助理。而屏幕指纹技术这项黑科技的应用，让vivo X21魅夜紫整机有着极高的一体性，没有指纹模块开孔，辨识度非常高。同时还有HiFi音效以及游戏模式4.0，无论是听音乐还是玩游戏或者追剧都是非常优秀的。

点击图片查看vivo X21屏幕指纹版详细资料

　　拍照方面全新的vivo X21魅夜紫与之前一样，搭载2×1200万像素摄像头，副摄像头为500万像素，官方表示其采用了单反相机的双核对焦技术，并增加了P3色域相机，让照片更加鲜艳、生动。前置方面，vivo X21屏幕指纹版同样配备2×1200万像素摄像头，支持AI美颜，能根据性别、肤色智能匹配美颜效果，逆光自拍也清晰。

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