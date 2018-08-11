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让拍照给你清凉 最适合拍美照的手机推荐

让拍照给你清凉 最适合拍美照的手机推荐
2018年08月11日 06:36 新浪手机
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　　炎炎夏日已过半，如何才能在炎热的夏天更显一丝清凉？相信妹子们必定会针对夏天进行一系列的装扮，于是……身穿火热短裤的美女早已成为街边一道亮丽风景。这个时候她们最大心愿就是穿上这些漂亮的衣裙来一张美美的照片。然而要想留住并保留这些美好一款拍照性能极佳的手机必不可少，尤其是对于晒照达人来说，既要高质量的照片，也要有创意，你也不想整个夏天都呆在空调房里“虚度光阴”吧，今天新浪手机就给大家挑选几款性能强悍的拍照手机，喜欢拍照的朋友不妨入手哦。

　　华为P20 Pro参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：4988元

　　此次华为P20系列自发布以来便受到一致的好评，而原因并不仅仅是渐变的机身设计，更重要的是此次华为P20系列强悍的拍照能力，尤其是P20 Pro，首次采用了徕卡三摄，在对焦、成像、夜景等方面都拥有非常出色的表现，手机摄影达人千万不要错过了。

　　点击图片查看华为P20 Pro详细资料

　　华为P20 Pro采用双面玻璃材质，背部使用了结构色渐镀工艺，可呈现出神秘极光色，配备6.1英寸OLED显示屏，分辨率为2240x1080，搭载麒麟970处理器，配备6GB内存+64GB存储，运行EMUI8.1系统，支持IP67高级别防尘防水特性，并内置4000mAh超大容量电池。

　　点击图片查看华为P20 Pro详细资料

　　华为P20 Pro最大的亮点就是彪悍的拍照了，首次配备后置徕卡三镜头，拥有4000万彩色+2000万黑白+800万长焦三镜头组合。此外，华为P20 Pro搭载3倍光学变焦镜头，配合三摄变焦技术，最高支持5倍三摄变焦。另外，华为P20 Pro拥有4D预测追焦能力，对焦更迅速，支持960帧超慢动作视频拍摄。华为P20 Pro前置摄像头拥有2400万像素，通过AI算法可智能建立3D面部模型，并提供5种独特人像光效，有如你随身陪伴的专业灯光师，让每一张自拍都是影棚级大片。

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