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入门旗舰全都有 2018年7月发布的新手机推荐

入门旗舰全都有 2018年7月发布的新手机推荐
2018年08月06日 06:38 新浪手机
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　　不知不觉到了酷热的八月份，虽说7月份对于学生党来说是一个休眠期，但对于手机厂商来说是一个忙碌占据市场的阶段。回顾过去的一个月里，依旧迎来了不少新机的发布。同样是入门千元机，中端机以及旗舰机，这也是目前市场定位比较明确的价位机型。那么七月新手机有哪些呢？今天新浪手机就为大家带来了几款7月发布的新手机，对于近期有购机需求的朋友不妨来关注一下。

　　诺基亚Nokia X5参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：999元

　　诺基亚X5是7月18日下午发布的一款千元高性价比机，外观设计方面，该机基本上延续了X6手机的设计语言，模块基本上统一家族元素。看点在于千元机身上采用刘海全面屏，机身背部采用对称美学设计，提供波罗的海蓝、极夜黑、冰川白三种配色可选，边框采用聚碳酸酯材质，颜值还不错。

点击图片查看诺基亚Nokia X5详细资料

　　诺基亚X5采用双面2.5D弧面玻璃机身，搭配聚碳酸酯材质中框，正面采用了一块5.86英寸19：9纵横比异形全面屏，屏占比高达84%，搭载联发科P60八核高性能处理器，配备3GB+32GB存储组合，支持双卡双待和双VoLTE功能，内置3060mAh电池，运行原生Android系统。

点击图片查看诺基亚Nokia X5详细资料

　　诺基亚X5采用前置800万像素和后置1300万像素+500万像素景深双摄，其中主摄支持PDAF相位对焦，副摄为高灵敏度黑白侦测摄像头，支持先拍照后对焦等玩法。

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