新浪手机> 选购指南 > 正文

外观与性能兼具 颜值党最爱的手机盘点

外观与性能兼具 颜值党最爱的手机盘点
2018年08月06日 06:29 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　视觉是人第一直观的感受，因此人们总是追求着能给眼睛带来愉悦的东西，世界上也出现了一群以美为第一追求的人，有人叫他们颜值党，有人叫他们外貌协会，外观成了他们做出选择的先决条件。还好这世界上一直不缺乏美的事物，在科技圈也不例外。对于颜值党们来说，外形胜过一切，他们选择手机的第一要素绝对是外观漂亮，当然了性能和实际体验也不能差，毕竟手机还是拿来用的。下面新浪手机就为颜值党们介绍几款好看又好用的手机，看它们如何诠释外观与性能兼具。

　　华为nova 3参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：2999元

　　前不久，华为为我们带来了nova3这部新机，这是nova旗下的第七款产品，延续了该系列之前主打的青春、市场、年轻化市场，整机的颜值十分突出，并且各方面表现尤为不错。息屏一体化美学设计、3D双曲面玻璃机身和亮丽的配色都是年轻人购机的主要买点，最重要的是，该机是华为nova系列的首部旗舰机型。

　　点击图片查看华为nova3详细资料

　　华为nova3采用独具匠心的双曲3D玻璃机身，正面一块6.3英寸刘海屏，分辨率为2340x1080像素，搭载麒麟970处理器，支持GPU Trubo技术，6GB运行内存+128GB机身存储，运行最新的EMUI 8.2系统，电池容量为3750mAh，支持快充，提供有浅艾蓝、蓝楹紫、亮黑色和樱草金四种配色，机身底部设有USB Type-C 2.0接口，保留3.5mm耳机插孔。

　　点击图片查看华为nova3详细资料

　　华为nova 3配备了前后四镜头，后置采用2400万黑白+1600万彩色双摄像头，双F/1.8光圈，前置2400万+200万双摄像头，且在AI场景识别功能的加持下，配备多场景高阶美颜功能，让你随时随地都能享受大片级的拍摄体验。

1 2 3 4 下一页
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有