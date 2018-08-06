外观与性能兼具 颜值党最爱的手机盘点

视觉是人第一直观的感受，因此人们总是追求着能给眼睛带来愉悦的东西，世界上也出现了一群以美为第一追求的人，有人叫他们颜值党，有人叫他们外貌协会，外观成了他们做出选择的先决条件。还好这世界上一直不缺乏美的事物，在科技圈也不例外。对于颜值党们来说，外形胜过一切，他们选择手机的第一要素绝对是外观漂亮，当然了性能和实际体验也不能差，毕竟手机还是拿来用的。下面新浪手机就为颜值党们介绍几款好看又好用的手机，看它们如何诠释外观与性能兼具。

华为nova 3（参数 报价 论坛 软件）

参考价格：2999元

前不久，华为为我们带来了nova3这部新机，这是nova旗下的第七款产品，延续了该系列之前主打的青春、市场、年轻化市场，整机的颜值十分突出，并且各方面表现尤为不错。息屏一体化美学设计、3D双曲面玻璃机身和亮丽的配色都是年轻人购机的主要买点，最重要的是，该机是华为nova系列的首部旗舰机型。

点击图片查看华为nova3详细资料

华为nova3采用独具匠心的双曲3D玻璃机身，正面一块6.3英寸刘海屏，分辨率为2340x1080像素，搭载麒麟970处理器，支持GPU Trubo技术，6GB运行内存+128GB机身存储，运行最新的EMUI 8.2系统，电池容量为3750mAh，支持快充，提供有浅艾蓝、蓝楹紫、亮黑色和樱草金四种配色，机身底部设有USB Type-C 2.0接口，保留3.5mm耳机插孔。

点击图片查看华为nova3详细资料

华为nova 3配备了前后四镜头，后置采用2400万黑白+1600万彩色双摄像头，双F/1.8光圈，前置2400万+200万双摄像头，且在AI场景识别功能的加持下，配备多场景高阶美颜功能，让你随时随地都能享受大片级的拍摄体验。