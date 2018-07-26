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自拍爱好者必看 暑期最佳自拍手机盘点

自拍爱好者必看 暑期最佳自拍手机盘点
2018年07月26日 07:57 新浪手机
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　　又到了一年一度的暑期销售旺季，作为手机厂商，自然是不能错过这长达两个月的黄金假期。暑期正值出游时节，出游必不可少的一个环节就是拍照，这是一个颜值的时代，没有一个好的自拍手机怎么在朋友圈展现自己的容颜，而现在的手机自拍也已经摆脱了自拍后需要靠软件修图的时代，轻轻松松拍出完美的自拍照。接下来，新浪手机就为大家介绍几款暑期最佳自拍手机，让它记录你最美的一刻。

　　vivo X21屏幕指纹版

　　参考价格：3598元

　　提到自拍，大家很自然地会想到主打线下市场的vivo。因为vivo的产品在自拍体验上往往胜于其他友商，也能得到一些爱自拍的女性用户的青睐。vivo在3月份发布了全新的vivo X21屏幕指纹版 ，该机采用1200万像素（2×1200万感光单元）的前置摄像头，自拍表现无需多言。

　　点击图片查看vivo X21屏幕指纹版详细资料

　　vivo X21屏幕指纹版采用“刘海”设计，搭载了6.28英寸19：9比例的异形全面屏，屏占比高达90.3%，手机背部采用3D曲面玻璃设计，搭载了高通骁龙660 AIE处理器，配备6GB RAM+128GB ROM大运存组合，电池容量为3200mAh，运行基于安卓8.1深度开发的Funtouch OS 4.0系统，支持全网通。vivo X21屏幕指纹版最明显的变化是取消了背面指纹设计，改用屏幕指纹识别技术，机身更加一体化。

　　点击图片查看vivo X21屏幕指纹版详细资料

　　vivo X21屏幕指纹版采用超窄U型槽设计部分，加入支持Face Wake人脸识别解锁，带有3D景深信息，可以自动检测1024个人脸面部特征维度并智能匹配，还有红外补光灯，夜间也能使用人脸解锁。除此以外，还支持5种AI自拍光效以及AR萌拍！vivo X21屏幕指纹版采用了AK4376AHIFI芯片，首次打造自主品牌音效，Deep Field深空音效，支持三大特色音效和六种环境音效。

　　点击图片查看vivo X21屏幕指纹版详细资料

　　vivo X21屏幕指纹版搭载2×1200万像素摄像头，副摄像头为500万像素，官方表示其采用了单反相机的双核对焦技术，并增加了P3色域相机，让照片更加鲜艳、生动。前置方面，vivo X21屏幕指纹版同样配备2×1200万像素摄像头，支持AI美颜，能根据性别、肤色智能匹配美颜效果，逆光自拍也清晰。

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