个个身怀绝技 暑期各具特色旗舰手机推荐

现在的手机行业各个方面都有很大的提升，尤其是硬件配置方面，现在的千元机基本都能满足用户的日常需求，这也使得手机同质化越来越严重，如今高跑分已经不再引起人们的注意了。为了吸引用户的关注度，手机厂商开始往科技方面迈进，拍照、续航、设计上加入了众多黑科技。这种别具一格的特色机型往往能在众多手机中脱颖而出，获得较好的口碑和销量。在2018年，智能手机的科技战一直没有停息过，基本上每款旗舰手机都有自己的特色，这倒是让不少“科技迷”兴奋起来。那么今天，新浪手机就为大家介绍几款各具特色旗舰手机，其中有没有让你心动的呢！

升降式摄像头+屏幕指纹：vivo NEX旗舰版

参考价格：4498元

vivo NEX是vivo上个月发布的一款旗舰手机，因为91.24%的超高屏占比引发无数关注。除了超高的屏占比，vivo NEX还搭载了屏幕指纹解锁3.0，此外还有升降式前置摄像头等一系列出色的设计。

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vivo NEX带来了无刘海全面屏设计——“零界全面屏“。在6.59英寸的OLED显示屏上，vivo NEX无刘海、不开孔、超窄边框的设计刷新全行业标准，整机屏占比高达91.24%。搭载高通骁龙845处理器，旗舰版全系8GB运行内存，并采用第三代屏幕指纹识别功能。标准版vivo NEX搭载了高通骁龙710处理器，辅以6GB运行内存，并采用了后置指纹识别。续航方面，vivo NEX的电池达到了4000mAh，支持独有快充技术。此外还放弃了Micro-USB接口改用Type-C，此外传统的3.5mm插孔也得以保留，并依旧支持HI-FI和dts音效。这一次vivo NEX还在手机侧边加入了Jovi AI独立按键，通过这枚独立按键可以实现一键启动人工智能服务。短按触发智慧识图、长按唤醒语音助手，避免公开场合误触意外触发语音助手的尴尬情况。

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vivo NEX的前置摄像头采用电动升降的方式，既为“零界全面屏”提供了保障，又符合用户正常自拍习惯和视角。前置摄像头800万像素，后置主摄像头2x1200万像素+500万像素，且具有AI智慧拍照功能，不论是暗光逆光环境还是快速移动等，都能够准确捕捉、记录精彩瞬间。