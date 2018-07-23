小白学摄影：6个在暑假拍出好照片的建议

本文来自泡泡网

对于学生党来说，暑假是一年中最快乐的时光。暑假假期很长，同学们可以“任性”出游，出去玩则少不了用手机拍照。同时夏天也是一年四季中最具“动态”的季节，一会儿阳光明媚，一会乌云密布天昏地暗。这对手机相机的适应性要求很高。所以选用正确的手机、使用合理的拍照技巧就非常重要。

▼善用HDR模式

虽然一年四季都有阳光明媚的时候，但夏天却更加“严重”。在未开启HDR时，过多的光进入摄像头会导致画面过爆失去细节，尤其是在画面内同时有阴暗部分时。此时相机会尝试让暗处更亮，这样亮处过爆就更严重了。反过来也一样，未开启HDR的相机想要保持亮处的正常曝光，就会牺牲暗部细节。

未开启HDR

如果开启HDR，手机就能拍出既让暗处明亮有细节，又让亮出不过爆细节更好的照片。当然前提是手机的HDR性能足够好。

开启HDR后台阶细节明显变多

一般，在光线充足时都可以通过HDR拍出不错的照片。但是在光线不足时，尤其是夜晚，最好不要开启HDR。因为这时HDR会让噪点变多。而且如果性能不足，手机在HDR模式下成像有延迟的话，手稍微一抖就会造成画面模糊。

另外某些情况下HDR会让颜色更鲜艳，这在拍绿树、蓝天和鲜花等颜色鲜艳物体时会有效果。

▼尝试智能去雾（霾）功能

现在许多手机都在自带相册的照片编辑里加入了“智能去雾”功能。该功能可以给雾霾下拍出的照片一键PS，让照片更通透。虽然不同手机的最终效果不大相同，但总体都是以去雾霾为目标。下面这一组诺基亚X6的样张就很好地展示了智能去雾的效果。

左：原片，右：去54%雾霾后的照片

▼雨中使用（超级）慢动作

许多手机都具备拍摄120fps或240fps慢动作视频的能力。但这两年索尼、三星等厂商都推出了能拍摄960fps超级慢动作视频的手机。如果使用得当，超级慢动作能够拍出相当唯美的短视频。

索尼是手机960fps视频的始祖

到了夏天这种多雨的季节，大家可以尝试用慢动作视频拍摄雨滴，甚至是闪电。如果手里的手机给力，拍摄时机掌握的也好，一定可以拍出值得分享的好作品。

▼选择防水的手机

刚刚咱们提到了雨中拍摄，提到了超级慢动作的好处。但我们不能忽略手机必须同时具备防水能力，否则手机进水就麻烦了。所以推荐大家选用防水的手机。这在天气变化多端、多雨的夏季有一定作用。

另外，防水等级高的手机甚至可以在泳池等水下环境进行拍摄。但要注意的是大多数品牌都不把进水纳入保修范围内。所以尽量不要把手机浸入水中，尤其是不干净、温度极端的水。

▼选择具备光学防抖（OIS）的手机

在拍摄夜景时，光学防抖可以让成像更干净、更清晰，因为人手的抖动被抵消了。而不支持光学防抖的手机的画面很容易模糊。就算放大到100%才能发现模糊的照片也明显不如光学防抖手机的成像干净。也就是说如果两台手机的其它相机硬件和软件都一样，有光学防抖的手机暗光拍摄会更好。

▼极端光线条件下的炫光

在太阳刺眼和路灯遍布的情况下，手机很可能会拍出夸张的炫光。有时炫光能让照片更有意境，但大多数情况下只会让照片更乱。所以建议大家在拍摄时尽量避免直接拍摄强光（太阳或路灯）。

当然这也和手机相机性能有关。同一个画面下，相机更好的手机也许完全没有炫光。

▼结语

拍照是一件很随性的事，只要时机把握好，每个人、每部手机都能拍出美好的作品。以上技巧和建议确实有帮助，但并不是好照片的决定性因素。所以建议大家在熟悉这些技巧后依然进行随性的自由发挥。