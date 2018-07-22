价格不高还实用 适合职场新人的手机推荐

7月是一个充满伤感的季节，因为有毕业的离别；同时7月也是一个充满激情的季节，因为很多毕业生都在这个月步入了工作的岗位，开始了自己的职场生涯。从学生的身份变成到了公司的职员，不仅在心理上要有准备，在装备上也应该有所区别。今天新浪手机就为那些刚刚参加工作的新人们推荐几款适合他们使用的手机，当第一个月的工资发下来的时候，不妨可以考虑买这样一款手机犒劳一下自己。

红米6 Pro（参数 报价 论坛 软件）

参考价格：999元

6月24日，小米发布了首款异形全面屏红米手机：红米6 Pro。它配备5.84英寸19：9“小刘海”全面屏，颜值超高；后置1200万+500万像素AI双摄，搭载高性能低功耗高通骁龙625八核处理器；内置4000mAh大容量电池，其售价仅999元起。

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红米6 Pro搭载了5.84英寸的异形全面屏，支持2280×1080分辨率和19：9的纵横比例，搭载骁龙625处理器，3GB运行内存，32GB存储，并采用了独立三卡槽设计，不仅支持microSD存储卡扩展，也可以同时插入双nano-SIM卡，并具备全网通3.0功能。配备4000mAh电池，运行基于Android 8.1打造的MIUI 10。

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红米6 Pro后置1200万+500万像素双摄像头，其主摄拥有1.25μm的单位像素尺寸和PDAF相位对焦。更大的单位像素尺寸意味着更多的进光量，可以让夜拍照片更明亮的同时抑制噪点的产生，这也让红米6 Pro在暗光或逆光环境下都可以拍出非常清晰的照片。500万像素副摄像头专职记录景深信息，配合AI人工智能的人像模式边缘识别更准确，背景虚化渐进更真实。