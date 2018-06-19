雨季来临不要慌 颜值性能兼具的防水手机推荐

近来全国大部分地方都将经历长达一个月的雨季，所以近来有不少机友向我询问有没有什么防水手机可以推荐，理解大家的心情，毕竟衣服湿了可以洗，但是手机要是进水了，可是要吃土几个月了。所以下面新浪手机整理了几款颜值和性能兼具的防水手机，他们可以让你在暴风雨里“骄傲放纵“。

华为P20 Pro（参数 报价 论坛 软件）

参考价格：4988元

P系列一直是华为终端产品中定位艺术时尚且精致的高端旗舰，而全新发布的P20 Pro继承了P系列的核心DNA，不仅在外观设计、性能、续航、影音效果等方面进行全面提升，更将领先时代的摄影系统与AI智慧摄影完美融合。值得一提的是，这款产品还达到IP67级防水防尘标准，无论是日常使用过程中的液体滴溅，室外的雨水浇洒，还是不慎掉落盥洗盆、游泳池都能安然无恙。

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华为P20 Pro采用双面玻璃材质，背部使用了结构色渐镀工艺，可呈现出神秘极光色，配备6.1英寸OLED显示屏，分辨率为2240x1080，搭载麒麟970处理器，配备6GB内存+64GB存储，运行EMUI8.1系统，支持IP67高级别防尘防水特性，并内置4000mAh超大容量电池。

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华为P20 Pro最大的亮点就是彪悍的拍照了，首次配备后置徕卡三镜头，拥有4000万彩色+2000万黑白+800万长焦三镜头组合。此外，华为P20 Pro搭载3倍光学变焦镜头，配合三摄变焦技术，最高支持5倍三摄变焦。另外，华为P20 Pro拥有4D预测追焦能力，对焦更迅速，支持960帧超慢动作视频拍摄。华为P20 Pro前置摄像头拥有2400万像素，通过AI算法可智能建立3D面部模型，并提供5种独特人像光效，有如你随身陪伴的专业灯光师，让每一张自拍都是影棚级大片。