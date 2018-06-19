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没买也别急 618后仍值得入手机型推荐

没买也别急 618后仍值得入手机型推荐
2018年06月19日 06:30 新浪手机
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　　一年一度的618电商大战转眼间又过去了，或许您还在为当天的手慢没有抢到超值机而记恨，但那都已经是过去事了，何不看看当下手机市场那些依旧超值的手机呢？下面新浪手机介绍的这几款手机就是最近在各大电商中销量和口碑都非常不错的热门机型，希望能对打算购买的消费者提供一定的指导。

　　联想Lenovo Z5参数 报价 论坛 软件

　　参考价格：1299元

　　作为国产大厂的联想，一直以来都是我们心中优秀的存在。而联想手机在国产手机中也是拥有独特个性和设计的顶级产品。近日全新发布的Lenovo Z5更是继续秉承着这一原则，重新定义了“新国民旗舰”，向我们展示了什么叫做旗舰也能物美价廉！

　　点击图片查看联想Lenovo Z5详细资料

　　联想Z5采用了一块6.2英寸19：9刘海全面屏，分辨率为2246×1080。并且采用了2.5D的弧面设计，使得手机的握持感进一步增强。搭载高通骁龙636八核处理平台，配备6GB运行内存，并且拥有64GB和128GB两种存储配置可选。内置3300mAh电池，支持15W快充功能，预装ZUI 4.0。

　　点击图片查看联想Lenovo Z5详细资料

　　联想Z5搭载后置1600万+800万像素AI全时双摄，支持人像模式、AI美颜等智能算法，让你随手就拍出精彩大片。前置800万像素摄像头，同样支持AI美颜功能，内置100级美颜调节，让你轻松操作，随心操控你的颜值。

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