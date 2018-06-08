错过在等一年 618大促最值得买的手机推荐

一年一度的618年中电商促销季又要来了。跟以往一样，各大电商平台联合一众品牌进行各式各样的促销活动，已经有不少消费者早已“虎视眈眈”的期待它的到来了。而对于用户来说，618年中大促是用户购买手机的最佳时刻。下面新浪手机就为大家介绍几款极为优秀的手机，让你在付款时不用犹豫不决。

荣耀10

参考价格：2599元

4月19日下午，荣耀在上海东方体育中心以“会变色，更潮美”为主题举行新品发布会，推出了高颜值AI拍照旗舰——荣耀10。这部荣耀新机采用了全新极光变色镀膜工艺，提供幻影紫、幻影蓝等多款吸睛配色，搭载麒麟970 AI移动平台，性能更强悍，同时也将“潮、美”演绎的淋漓尽致。

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荣耀10采用了5.84英寸“小萌脸”全面屏，分辨率为2280×1080，下巴采用了隐形指纹识别模块设计，背部为曲面玻璃材质，并且采用了业界首创的变色极光镀膜工艺，打造出目前独一无二的变色机身效果。荣耀10搭载麒麟970处理器，配备6GB内存+64GB存储，电池容量为3400mAh，支持5V/4.5A超级快充，运行EMUI 8.1系统（基于安卓8.1定制），支持7.1声道沉浸式Hi-Fi音质，内置AK4376AHi-Fi芯片。除了优秀的配置之外，荣耀10还支持全功能NFC功能。支持手机刷公交卡、银行卡等等，搭配上HUAWEI Pay，体验更便捷。

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荣耀10配备前置2400万感光增强镜头，加入了AI技术，支持人景分离、专业虚化，它还支持AI秀发识别、五官分区、智能塑形、智能补光等，拍出你的立体美颜，支持AI相册智能识别场景和人像，面孔识别自动归类等。后置2400万+1600万像素双摄像头，拥有双F/1.8光圈，支持双核相位对焦，支持22类标签、500+种AI场景识别，支持图像语义分割、分区调优——智能识别图像内容，对画面的不同区域进行针对性调优。