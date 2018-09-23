住自如坐滴滴点外卖 互联网下的衣食住行

“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。”这句话出自英国作家查尔斯·狄更斯所写的长篇历史小说《双城记》。而随着互联网的飞速发展，我们也在经历着最好的时代与最坏的时代。

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自打互联网问世以来，人们就对互联网赋予了方便、便利、快捷等形容字样，而互联网也正如人们所想的那样，从最开始的ICQ改变了人们的沟通方式，到淘宝的出现改变了人们的购物方式，再到移动互联网和智能手机的飞速发展。现在你的衣食住行都能在互联网上完成。

1999年举办的“互联网生存大赛”，当时规则是把选手们关在一个密闭的房间里，十天内只允许靠联网的电脑购买生活用品（RMB无限制，由组委会提供），目的只有一个，活下去！而现在，想必得办一场“无互联网生存大赛”才能够吸引人来报名参赛吧。近20年的时间，互联网就发展到了这样的程度，令人惊叹。

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然而互联网真的百利而无一害吗？小编觉得未必是这样，只不过是在飞速发展的过程当中使得许多的问题被大家给忽视掉了。俗话说一口吃不出来一个胖子，但在互联网时代各企业讲究的就是速度，就是要快速的融资，要跑的比对手还要快才能够跑马圈地。于是随着现在发展速度的逐渐放缓，一些问题就已经被暴露了出来。

“食”

生活讲究的就是衣食住行四个字，滴滴代表了互联网当中的行，而外卖带代表了互联网当中的食。与滴滴不同的是，无论是谁家平台的外卖，都伴随着质疑的声音。从大数据杀熟到外卖食品脏乱差，从外卖小哥的各种心酸故事到与消费者和店家的各种冲突。这一类的声音一直伴随在我们身边。

当然任何问题都不是空穴来风，在2016年的315晚会上，第一枪就打的是外卖平台，当时的315晚会表示，外卖平台的乱象被集中呈现。无照经营、虚假宣传、卫生条件差等问题非常严重，“饿了么”平台还引导商家虚构地址、上传虚假实体照片，甚至默认无照经营的黑作坊入驻。

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除了这些问题之外，外卖大数据杀熟也被不少人吐槽，相信许多朋友都会有跟小编相似的经历，就是你之前在这家店点过外卖之后，第二次或第三次发现他们家的满减变了，当你用朋友手机查找这个店铺的时候，发现你们的满减并不相同，这时你才意识到，你被大数据杀熟了。此外还有就是办理会员之后发现其实外卖会员并不合适，许多非会员的能够赠送的满减红包有的时候到会员这就没了。花了钱还受气就是说的是这一种用户。

当然外卖最为严重的一点就是外卖平台对于外卖小哥待遇上的不公平，网上有一种论调称是“心疼外卖小哥”。诚然外卖小哥确实辛苦，但是我们作为消费者也是花钱选择服务。偶尔的超时也是能够理解，但是这不能成为一种舆论导向，小编认为给予外卖小哥应有的工作量和待遇应该是一家企业最基本的原则问题，而不应该靠消费者的同情心来承担。我们心疼外卖小哥不但不会让外卖小哥的工作待遇变得更好，遇到没有底线的企业甚至会使外卖小哥的待遇变得更差。

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8月13号下午饿了么CEO王磊发微博称：“下午去蜂鸟接单送外卖，六单，没有超时，收到2.2元打赏。最后一单飞奔上三楼才发现有电梯，深刻体会了什么叫按时送达。骑手任劳任怨使命必达，我们的产品和管理也要拼命跟上。”所以提升底层员工的待遇问题才是整个外卖行业口碑提升的关键。

“住”

不知道大家有没有被“阿里P7员工得白血病身故，生前租了自如甲醛房”这篇文章刷屏。对于漂泊在外的游子来说，租房绝对是生活当中印象深刻的事情。相信许多的北漂一族都听过这样一句话，就是：“如果在北京租房没遇到过黑中介，就不算完整的北漂生活。”一句话道尽了心酸血泪史。

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正因为如此，才使得许多人选择自如等品牌的长租公寓，大家的想法都是，我宁可多花点钱，买一个省心。但事实上这样的长租公寓并不能让人真正的省下心来。小编现在住的就是自如的合租公寓，但是在测试甲醛之后发现书桌和衣柜的甲醛超标，对此自如方面给出的答复是无责退租、换租，提供免费空气治理检验合格后再入住或90天空气净化器无偿使用。但前提是要租客签一份保密协议。

除了甲醛超标的问题之外，长租公寓的另一个问题就是租金贷款。对于刚毕业的学生来说，一年几万的房租可以说是生命不可承受之重，于是选择与平台签订一份贷款协议。本质上讲这其实是双方互惠互利的一种做法，但资本进入之后，各家为了争取到房源进行恶性抬价，导致企业整体资金链断裂。这也不是没有先例的，杭州鼎家网络科技有限公司旗下的长租公寓宣布破产，为这种支付方式蒙上了一层阴影。

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在传统租赁市场中有无数的卖方（房东）与买方（租客），中介仅起到信息传递、促成交易的作用，而现在随着自如等由链家、我爱我家等中介公司投资扶持的长租公寓的兴起，中介方既当裁判又当运动员，买卖双方之间就多出了一层强势的卖方。未来的房产租赁市场依旧风云莫测。

“行”

2012年滴滴刚刚面世的时候，还不是现在大家所抨击的那条恶龙，而是身怀屠龙技手拿屠龙刀的屠龙勇士，而滴滴屠的那条龙，就是当时的传统出租车行业。汽车真正进入寻常百姓家也就这一二十年的时间，打车在当时成为一件奢侈的事情。而出租车行业由于行业没有什么外来刺激，加上整个出租车公司的制度问题，导致当时出租车拼客、宰客、拒载等问题尤为的严重，然而并没有什么好的方式能够替代出租车。

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随着人们生活水平的提高，以及国产自主汽车品牌的发展，汽车不再是人们可望而不可即的奢侈品。在搭上当时互联网的风潮，滴滴等一众打车软件就自然孕育而生。在当时人们对于滴滴等打车软件最多的印象就是补贴、补贴、再补贴。一场场的补贴与厮杀过后，滴滴成为了最后的胜利者。

任何企业都是需要盈利来证明自己的，投资人肯为企业的烧钱政策持续投资就是看中企业在未来能够实现盈利，为他的投资带来回报。在滴滴成为中国网约车行业的老大之后，它就需要一是为投资人带来回报，二是要走出中国，征战全球市场。这都是需要钱的，那么钱从哪里来？就得从平台上的司机和使用滴滴的用户身上赚回来。

在小编与众多滴滴司机交谈的过程当中，滴滴司机们提到最多的就是平台费过高。很多司机师傅表示，原来滴滴的补贴力度大，挣钱还是比较轻松的，现在每天要完成固定单数的任务才能够的得到奖励。此外现在对于乘客的补贴也在逐渐的减少，乘客为了省钱更多的会选择拼车出行，导致本来到手就不多的钱，现在就更少了。

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当然发展过快带来的还有制度上的缺失，滴滴顺风车的两起司机杀人事件就已经反应出滴滴在紧急情况下制度上的严重缺失以及员工的傲慢和不作为。对此滴滴CEO程维也亲自表示：“我们的安全指标体系存在着盲点，过分关注亿英里事故率、亡人率和冲突率等宏观指标；对重大恶性个案的防控体系还不健全。”现在滴滴为它的制度上的漏洞和企业的不作为付出了惨痛的代价，虽然不值得同情，但是也为其他的互联网企业敲响了警钟。

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小编还是想在文章的最后提到拼多多，因为拼多多上涵盖了大家衣食住行的方方面面。作为一个电商平台，为消费者甄别正品和山寨货应该是它的底线。但是像拼多多这样堂而皇之的卖假货，可以说是非蠢即坏了。

在拼多多媒体沟通会上，拼多多高层说过这样的一句话：“拼多多是否有能力解决行业问题，一边倒的压到拼多多身上，我们觉得对三岁的拼多多也是非常不公平的。”小编认为这是一种偷换概念的回答，为什么要把拼多多平台上的许多物品称为山寨货呢？是因为它们靠着与正品相似的logo设计，整体风格以及宣传图案来达到误导消费者的目的。

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在中国一个非常残酷的事实就是，你生活的圈子只是你能够接触到的上下两个阶级，所以会有人说“知乎只是声音大，快手才是真华夏”。对于许多人来说，是没有品牌概念和品牌鉴别能力的，而三亿人都敢骗的拼多多的目标用户就是这样的一群人。当我们还在选择消费升级和降级的时候，在互联网的夸张渲染下，就将这样的群体妖魔化了，不得不说这也是一种互联网下的悲哀。