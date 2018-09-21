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骁龙710高能对决谁强 魅族16 X与小米8SE对比

骁龙710高能对决谁强 魅族16 X与小米8SE对比
2018年09月21日 07:33 中关村在线
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随着产能的提升，骁龙710移动平台逐渐“泛滥”成为中端手机的不二之选，那么如果都采用骁龙710移动平台，到底是刚刚发布的魅族16 X更胜一筹还是较早发布的小米8 SE更为稳健呢？

　　本期《尖Phone对决》我们将从外观、拍照、游戏表现等方面横向对比这两款手机，如果你还在纠结这两款手机该买哪款，看完本文你将有答案。

坚持自己与“致敬”他人

　　魅族16 X和小米8 SE最大的区别就是全面屏的呈现方式——规则对称全面屏和刘海全面屏。

　　自从iPhone X采用刘海屏后，手机圈就刮起了一股“刘海”的妖风。不过iPhone X以及新款iPhone采用刘海的确事出有因——要容纳Face ID、前摄以及各式各样的传感器。

魅族16 X和小米8 SE顶部刘海对比魅族16 X和小米8 SE顶部刘海对比

　　但是小米8 SE的刘海区域只有听筒、前摄、距离传感器，明显是为了刘海而刘海的设计。而一直对美感有追求的魅族就为我们带来了更美观的全面屏设计。

　　魅族16 X巧妙地将听筒隐藏到了屏幕与边框的交汇处，并且进一步压缩前摄和传感器的空间，使得顶部的额头可以做的足够窄。顶部的额头与下巴的呼应，使得魅族16 X在视觉上有很强的视觉平衡感。

魅族16 X对比小米8 SE屏幕更具沉浸感魅族16 X对比小米8 SE屏幕更具沉浸感

　　在屏幕的细节上，魅族16 X两侧的边框更窄，四角的弧度更大，整体看上去视线会全部集中于屏幕的显示内容，而不被琐碎的细节打扰。 

小米8 SE的下巴更显眼小米8 SE的下巴更显眼

　　反观小米8 SE不论是下巴还是屏幕四周的边框都“尽力”侵占屏幕内部的空间，看视频或玩游戏的时候，眼神都会不自觉的被四周的边框和刘海吸引，背离了全面屏的初衷。

　　小米8 SE背后依然“致敬”苹果

　　由于魅族16 X采用了屏幕指纹的解锁方式，所以后背没有多余的开孔，仅在居中位置放有竖置双摄和一个环形闪光灯，整体看上去十分规整。

魅族16 X和小米8 SE后壳对比魅族16 X和小米8 SE后壳对比

　　而小米8 SE则是沿袭正面的策略——继续“致敬”iPhone X——在后壳的左上角安放竖置双摄。当然了，由于没有Face ID，小米8 SE没能完成对iPhone X的像素级“致敬”，而是在背部居中位置生生的挖出了一块指纹识别模块，极大的破坏了机身的完整性。

魅族16 X延续家族式大弧度后壳魅族16 X延续家族式大弧度后壳

　　在手感方面，魅族16 X延续了家族式的大弧度后壳，所以单手握持时，机身的弧度与手掌极度贴合，可以带来十分舒适的握持感。

小米8 SE没有贴合手掌的弧度小米8 SE没有贴合手掌的弧度

　　小米8 SE的机身形状偏向于规整的矩形，虽然机身的四角有圆润过度，但是机身的后壳并没有曲线，所以，单手握持小米8 SE时手掌与后壳之间会出现比较大的空隙。

　　魅族16 X保留3.5mm耳机接口好评

两款手机按键分布两款手机按键分布

　　在机身边框的按键分布上，两款手机基本一致——都是在机身的左边框放置了SIM卡槽，在机身的右边框放置了音量键和电源键。

魅族16 X仍配备3.5mm耳机接口魅族16 X仍配备3.5mm耳机接口

　　机身的接口上，魅族16 X和小米8 SE都采用了USB Type-C数据接口，兼容性更强。不过值得注意的是，在去耳机口成大势和蓝牙耳机未成熟相矛盾的今天，魅族仍为我们保留3.5mm耳机接口，实属不易。

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