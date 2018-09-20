2098元起魅族16X首发评测：屏下指纹，无愧轻奢旗舰

本文来自财经头条自媒体SherpaMan

在好（que）评（huo）如潮的魅族 16 发布之后，魅族也没闲着，在今天发布了魅族 16 X。

发布会刚发完，学霸君就立马拿到了全新的 16 X，快速上手后，飞快为大家带来这款上手体验，看完这篇文章，手机好不好、值不值得买就有数了~

读作次旗舰，写作真旗舰

第一次打开盒子，学霸君还以为快递小哥送错了手机。

这不就是魅族 16 吗？

但是。。。。真香！

魅族 16 X 延续了魅族 16 的设计，还是采用三星定制的 16：9 全面屏，没有刘海而且只有 1.38mm 的左右边框，秉持了之前“不乱设计”的优良传统。

次旗舰机型用上这个设计，就显得相当精致了。

唯一有些不同，是魅族 16 X 用的是金属材质后盖，虽说是为了性价比，不过颜值同样到位。

除了外观，还有啥跟魅族 16 一样？

按理说，一个造型通吃全系列产品线会让人觉得有些偷懒。

不过魅族 16 从内而外的精致下放到 16 X 身上，学霸君还是相当乐意的。

除了三星定制的屏幕，还有精致小巧的手感——151 × 73.5 × 7.5mm 的尺寸、154g 的重量，再加上后背的弧度，握在手里手感相当棒。

当然啦，屏下指纹也没有少。

体验下来，屏下指纹能保证在 0.4s 左右解锁，但平心而论，现在偶尔会出现连续 3 次无法识别，需要输密码的情况。

相对来说，人脸解锁更加便利，可以用于解锁手机，而更安全的指纹解锁用来手机付款，两者结合就非常棒了。

有 24W Super mCharge 快充、基于安卓 8.1 的 Flyme 7.1 系统，6GB 起步的内存，该有的全都有。

体验几天下来，学霸君想好好夸夸这个微信小窗的功能，微信来消息后，会在当前界面开一扇小窗，像是电脑系统里的一个窗口，打开、关闭都特方便。

唯一不同的骁龙 710，感受到底怎么样？

真的，魅族 16 X 不那么旗舰的地方，就是那颗次旗舰处理器骁龙 710 了。

那它的表现怎么样？将近 17 万的跑分可以看出比上代的 660 处理器提升 5 万分左右，性能又是个提升。

实际体验中，学霸君玩《绝地求生：刺激战场》中，由于游戏问题没法开极高画质。

但在高画质下，能几乎保持 30 帧，流畅运行没问题。

说实话，如果你不是对处理器与速度有高追求的玩家，这个性能也足够了。

IMX350+380，这价位用这个，疯了吧？

在今年，魅族堆料是出奇的狠，旗舰机型上 IMX350+380 就已经不多见。

再把这玩意放到次旗舰机型上，目前更是仅此一家。

那 IMX350+IMX 380 的表现怎么样？学霸君拍了些样张给大家看看。

几张照片看下来，魅族 16 X 的成像效果还是让人满意，动态范围在，像是照片里商店里的细节一样依稀可见。

魅族 16 X 的发色偏冷，有种性冷淡风格，不过总的解析力，纯净度都不错，虚化效果也模拟得够真，白天场景让人满意。

到了晚上，16 X 大底的巨大优势就发挥出来了，相比其他手机，暗部可见性相当不错，而且对于高光压制也非常明显，过曝效果较少。

看这个黢黑的大马路，被镜头这么一照，有种灯火通明的感觉。

不止如此，16 X 夜景的纯净度也不错，天上的噪点不多，观感良好。

在夜景上，这部中端机型完全不虚售价 5、6 千的旗舰，第一梯队妥妥的。

翻身的魅族，真香

前两个月，魅族 16 终于让魅族打了个翻身仗，而这次乘胜追击的魅族 16 X，这份黄章式的魅族答卷，同样值得给高分。

对于魅族这家珠海小厂，学霸君还是对他颇有感情的，希望魅族 16 X 大卖，让魅族有资本推出更多优秀的手机。

当然，它也理应大卖。