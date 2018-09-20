旗舰“水桶机”再升级 小米8屏幕指纹版体验

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在9月19日小米8系列新品发布会上，除了已经确定的小米8青春版之外，小米8屏幕指纹版也在发布会上意外亮相。小米8屏幕指纹版在此前小米8的基础上，将后置指纹升级成了屏下指纹，同时提供了三种全新的配色。我们有幸在第一时间拿到了这台机器，下面，让我来和大家聊一下小米8屏幕指纹版实际使用感受吧！

● 全新渐变镜面色设计

首先让我们来说一说外观上的改变：这次，小米8屏幕指纹版提供透明版、曜石黑和暮光金三种配色，我们拿到的是其中暮光金版本。

小米8屏幕指纹版的暮光金配色是小米首次在手机上使用镜面渐变工艺，机身背面的颜色从顶部的玫红色渐变为底部的金色，再现了日出时刻光与色彩的变幻之美。和此前小米8所推出的四种配色相比，这一全新的配色对于女性显然更具有杀伤力。

同时，透明版和曜石黑版本则非常适合男性，尤其是其中的透明版，透过背部透明的机身，手机内部结构一览无余，科技感满满。

机身正面，小米8屏幕指纹版采用了和小米8相同的6.21英寸18.7：9全面屏，屏幕材质为AMOLED，也为其实现屏下指纹功能提供了硬件基础。

小米8屏幕指纹版和小米8标准版一样，小米8屏幕指纹版同样支持红外人脸解锁功能，手机拥有3μm超大像素前置红外摄像头以及红外照明原件。

机身背面，小米8屏幕指纹版采用了双1200万像素后置摄像头，其中，主摄像头为索尼IMX363，拥有1.4μm的单位像素面积，支持Dual PD极速对焦，同时支持四轴光学防抖功能。

从今年上半年开始，渐变配色就已经变成了国产手机市场在外观设计上的流行趋势，小米在此时推出渐变色的小米8屏幕指纹版，无疑会在外观上面增加这款产品的吸引力。

● 屏下指纹+红外人脸解锁

和标准版的小米8相比，小米8屏幕指纹版另一个大的改进就是解锁方式的变化——除了红外人脸解锁之外，还将后置指纹识别换成了屏下指纹，一方面提高了手机的颜值，另一方面则更加符合正面指纹用户的需求。

上文提到了：小米8的刘海区域除了前置摄像头等元件之外，还额外增加了红外相机和红外照明元件。解锁时，红外照明元件会发出波长为940nm左右的近红外光打在人脸上，再由红外相机接收反射的红外光成像，实现解锁。

和传统的RGB摄像头人脸解锁相比，小米8屏幕指纹版上的红外人脸解锁不仅在安全性上更高，同时还可以实现类似3D结构光的黑暗环境解锁，应用场景更为广泛。

除了红外人脸解锁之外，小米8屏幕指纹版还采用了压感屏幕指纹设计。和其他品牌推出的屏下指纹手机相同，小米8屏幕指纹版同样采用的是光学指纹，不同的是，小米8屏幕指纹版还集成了高灵敏压力传感器，可以提升指纹画面的清晰度，拥有更好的振动反馈。

原理上，因为采用了AMOLED显示屏，其自发光的属性可以精准控制每个发光像素点，当手接触到指纹区域时，指纹区域会照亮指纹，屏下的指纹CMOS就会收到透过AMOLED像素缝隙的反射光，生成指纹图像，随后通过对比实现解锁。

实际体验上，小米8屏幕指纹版无论是指纹录入速度、解锁速度，还是解锁准确率，都做的相当不错，体验十分接近传统指纹按键。

● 其他卖点

当然，除了以上这些升级点之外，小米8的固有优势也是小米8屏幕指纹版的卖点。

骁龙845处理器

小米8屏幕指纹版同样采用了骁龙845处理器，这颗处理器采用了三星第二代10nm工艺，拥有8核最高主频为2.8GHz的Kryo385 CPU，以及最高主频可达710MHz的Adreno 630图形处理器。

《刺激战场》表现情况

《王者荣耀》实时表现

在我们此前的游戏实测中，《王者荣耀》、《刺激战场》的帧率不仅可以达到最高的60FPS和40FPS，同时，帧率曲线也非常稳定，游戏表现非常出色。

DxOmark拍照得分105分

拍照也是小米8屏幕指纹版得强项。硬件上，小米8屏幕指纹版也采用了双1200万像素的广角+长焦双摄，其中，广角镜头采用了F/1.8光圈索尼IMX363传感器，拥有1.4μm的超大像素面积，并且支持Duel PD全相素双核对焦技术，副摄像头采用了F/2.4光圈的三星S5K3M3摄像头，更加合适人像拍摄。

其拍照表现也获得了DxOmark的认可：在拍照上面收获了105分的高分，总成绩99分，也从侧面说明了其拍照实力。

双频GPS

另外，小米8屏幕指纹版也拥有双频GPS，还同时支持GLONASS、北斗、伽利略、QZSS等全球主流卫星导航系统。

小米8屏幕指纹版的双频GPS即同时支持了1575.42MHz的L1频段和1176.45MHz的L5频段的CPS信号，其所采用了的L5频段拥有更高的带宽，可以在城市高楼林立的环境中，减少信号反射的干扰，同时，双频GPS还可以通过两路信号对比消除这一因素的影响。因而拥有更加出色的定位表现。

总结：

在此前的小米8评测中，笔者对其的评价就是“旗舰水桶机”，时隔三个月，这次的小米8屏幕指纹版显然进一步补足了小米8的短板，同时延续了小米8“性价比”的优势。可以说，如今的小米8屏幕指纹版更加称得起“旗舰水桶机”这一称号。

9月21日，小米8屏幕指纹版将会在小米官网正式开售，对于此前心仪小米8的同学来说，显然又多了一个新的选择，感兴趣的朋友不妨关注下！