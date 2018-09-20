新浪手机> 评测解析 > 正文

旗舰“水桶机”再升级 小米8屏幕指纹版体验

旗舰“水桶机”再升级 小米8屏幕指纹版体验
2018年09月20日 07:56 新浪科技综合
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自泡泡网

　　在9月19日小米8系列新品发布会上，除了已经确定的小米8青春版之外，小米8屏幕指纹版也在发布会上意外亮相。小米8屏幕指纹版在此前小米8的基础上，将后置指纹升级成了屏下指纹，同时提供了三种全新的配色。我们有幸在第一时间拿到了这台机器，下面，让我来和大家聊一下小米8屏幕指纹版实际使用感受吧！

　　● 全新渐变镜面色设计

　　首先让我们来说一说外观上的改变：这次，小米8屏幕指纹版提供透明版、曜石黑和暮光金三种配色，我们拿到的是其中暮光金版本。

　　小米8屏幕指纹版的暮光金配色是小米首次在手机上使用镜面渐变工艺，机身背面的颜色从顶部的玫红色渐变为底部的金色，再现了日出时刻光与色彩的变幻之美。和此前小米8所推出的四种配色相比，这一全新的配色对于女性显然更具有杀伤力。

　　同时，透明版和曜石黑版本则非常适合男性，尤其是其中的透明版，透过背部透明的机身，手机内部结构一览无余，科技感满满。

　　机身正面，小米8屏幕指纹版采用了和小米8相同的6.21英寸18.7：9全面屏，屏幕材质为AMOLED，也为其实现屏下指纹功能提供了硬件基础。

　　小米8屏幕指纹版和小米8标准版一样，小米8屏幕指纹版同样支持红外人脸解锁功能，手机拥有3μm超大像素前置红外摄像头以及红外照明原件。

　　机身背面，小米8屏幕指纹版采用了双1200万像素后置摄像头，其中，主摄像头为索尼IMX363，拥有1.4μm的单位像素面积，支持Dual PD极速对焦，同时支持四轴光学防抖功能。

　　从今年上半年开始，渐变配色就已经变成了国产手机市场在外观设计上的流行趋势，小米在此时推出渐变色的小米8屏幕指纹版，无疑会在外观上面增加这款产品的吸引力。

　　● 屏下指纹+红外人脸解锁

　　和标准版的小米8相比，小米8屏幕指纹版另一个大的改进就是解锁方式的变化——除了红外人脸解锁之外，还将后置指纹识别换成了屏下指纹，一方面提高了手机的颜值，另一方面则更加符合正面指纹用户的需求。

　　上文提到了：小米8的刘海区域除了前置摄像头等元件之外，还额外增加了红外相机和红外照明元件。解锁时，红外照明元件会发出波长为940nm左右的近红外光打在人脸上，再由红外相机接收反射的红外光成像，实现解锁。

　　和传统的RGB摄像头人脸解锁相比，小米8屏幕指纹版上的红外人脸解锁不仅在安全性上更高，同时还可以实现类似3D结构光的黑暗环境解锁，应用场景更为广泛。

　　除了红外人脸解锁之外，小米8屏幕指纹版还采用了压感屏幕指纹设计。和其他品牌推出的屏下指纹手机相同，小米8屏幕指纹版同样采用的是光学指纹，不同的是，小米8屏幕指纹版还集成了高灵敏压力传感器，可以提升指纹画面的清晰度，拥有更好的振动反馈。

　　原理上，因为采用了AMOLED显示屏，其自发光的属性可以精准控制每个发光像素点，当手接触到指纹区域时，指纹区域会照亮指纹，屏下的指纹CMOS就会收到透过AMOLED像素缝隙的反射光，生成指纹图像，随后通过对比实现解锁。

　　实际体验上，小米8屏幕指纹版无论是指纹录入速度、解锁速度，还是解锁准确率，都做的相当不错，体验十分接近传统指纹按键。

　　● 其他卖点

　　当然，除了以上这些升级点之外，小米8的固有优势也是小米8屏幕指纹版的卖点。

　　骁龙845处理器

　　小米8屏幕指纹版同样采用了骁龙845处理器，这颗处理器采用了三星第二代10nm工艺，拥有8核最高主频为2.8GHz的Kryo385 CPU，以及最高主频可达710MHz的Adreno 630图形处理器。

《刺激战场》表现情况《刺激战场》表现情况
《王者荣耀》实时表现《王者荣耀》实时表现

　　在我们此前的游戏实测中，《王者荣耀》、《刺激战场》的帧率不仅可以达到最高的60FPS和40FPS，同时，帧率曲线也非常稳定，游戏表现非常出色。

　　DxOmark拍照得分105分

　　拍照也是小米8屏幕指纹版得强项。硬件上，小米8屏幕指纹版也采用了双1200万像素的广角+长焦双摄，其中，广角镜头采用了F/1.8光圈索尼IMX363传感器，拥有1.4μm的超大像素面积，并且支持Duel PD全相素双核对焦技术，副摄像头采用了F/2.4光圈的三星S5K3M3摄像头，更加合适人像拍摄。

　　其拍照表现也获得了DxOmark的认可：在拍照上面收获了105分的高分，总成绩99分，也从侧面说明了其拍照实力。

　　双频GPS

　　另外，小米8屏幕指纹版也拥有双频GPS，还同时支持GLONASS、北斗、伽利略、QZSS等全球主流卫星导航系统。

　　小米8屏幕指纹版的双频GPS即同时支持了1575.42MHz的L1频段和1176.45MHz的L5频段的CPS信号，其所采用了的L5频段拥有更高的带宽，可以在城市高楼林立的环境中，减少信号反射的干扰，同时，双频GPS还可以通过两路信号对比消除这一因素的影响。因而拥有更加出色的定位表现。

　　总结：

　　在此前的小米8评测中，笔者对其的评价就是“旗舰水桶机”，时隔三个月，这次的小米8屏幕指纹版显然进一步补足了小米8的短板，同时延续了小米8“性价比”的优势。可以说，如今的小米8屏幕指纹版更加称得起“旗舰水桶机”这一称号。

　　9月21日，小米8屏幕指纹版将会在小米官网正式开售，对于此前心仪小米8的同学来说，显然又多了一个新的选择，感兴趣的朋友不妨关注下！

小米屏幕指纹
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有