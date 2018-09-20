小米8青春版评测：旗舰级镜面渐变工艺

提起青春每个人都有不同的回忆，有开心，有失落；有人说青春短暂，就要肆意挥霍，它就好像是一部著作，而我们却读的太匆忙，当青春的书籍悄然合上，以至于我们要重新研读它时，却发现青春的字迹早已落满尘埃，模糊不清。

其实，青春并不是生命中的一段时间，它是一种状况，第一个青春是生命与生俱来的，而第二个的青春是靠自己努力的，只要人心活着，青春总有来时。而在手机圈，小米8青春版象征着活力、年轻，有着一种沉静的意志，想象的能力和感情的活力，留住生命中美好的时刻，青春无敌。

今天正是小米8青春版发布的日子，小编也拿到了手机把玩了些许时间，给人留下深刻印象之一的就是外观，注重于光与色彩之美，将镜面光感与渐变色融为一体。可能有人说，青春版就是小米8的低配版，其实也不一定，每款机器面向的群体不一样，都是一个独立的个体，都有着鲜明的特色。那么，小米8青春版到底表现如何呢？我们继续往下聊。

旗舰级镜面渐变工艺

“没有设计就是最好的设计”，这句话在手机圈已经流传了很久了，而且这句话出自雷军之口。时隔多年，小米依旧秉承着最近单的设计就是最好的这一理念，在原本基础上加以创新，小米8透明探索版就是很好的例子，而小米8青春版更是如此，借鉴了印象派大师莫奈的创作理念。

此次，小米8青春版更是在外观上苦下功夫，注重于光与色彩之美，将镜面光感与渐变色融为一体，打造了全新的镜面双色渐变。流光溢彩的机身让人迷恋，拿在手上时却能感觉出有别于过去产品的细腻，并且具有极强的视觉冲击力，就像是晨曦中的蓝与夜幕中的紫相遇，又像是明亮、温暖的粉金色组合，仿佛握住了暮光的瞬间。

2.5D玻璃机身和金属中框组合，玻璃与金属的过渡衔接勾勒出一道曲线，让小米8青春版有着极佳的握持感。后盖表面使用真空磁控溅镀生成的多层纳米镀膜本身颜色很淡，当光线照射到后盖上，反射光经过纳米镀膜的作用之后，看在人眼中就变成了梦幻的渐变色。

据悉，想要要做出完美的镜面渐变色，必须精确控制各层纳米镀膜的厚度差异，需要小心调整镀膜设备和材料，控制稍有不慎就会发生颜色漂移导致产品报废，整体良品率很低。外加使用的真空磁控溅镀技术成本高昂，好的磁控溅镀机造价可达上千万元。因此这种基于结构色的镜面渐变色工艺多见于旗舰机型，或许这便是小米在外观工艺上的技术累积。

刘海屏一直是最近手机圈的主流，小米8青春版也不能免俗，由于没有很多复杂的元器件，刘海相对来说短一些，6.26英寸19：9比列2280×1080 FHD+全面屏，在现实效果上十分出众，各个环境下均表现出良好的观感，在光照强烈的场景中也不会出现看不清的状况。

首个支持《王者荣耀》Vulkan版的骁龙660手机

作为发烧友的常备选项，小米手机在性能方面一直表现的非常强势，此次，小米8青春版搭载了高通骁龙660移动平台，采用14纳米工艺，全新Kryo 260 CPU，不再是ARM公版架构。这也是高通骁龙600系列首次引入Kryo自主架构，无疑加强了骁龙600系列的性能表现，以及市场认可度。

小米8青春版搭载的14nm工艺制程的高通骁龙660移动平台，是一颗高性能和低功耗完美结合的产品，跑分却比同样以低能耗著称的一代神“U”骁龙625高接近一倍，GPU提升30%以上，对大型游戏基本满足100%性能支持。

为了更有说服力，我们也通过GameBench软件记录了小米8青春版对《王者荣耀》这款代表性网游的帧率表现。可以看到，《王者荣耀》开启高帧率模式和最高画质，平均帧率接近满帧，游戏体验相当稳定。不得不说，骁龙660对性能和功耗的平衡非常出色。整个测试过程连接电脑，实际上处于边充电边运行大型程序的状态，小米8青春版的机身发热控制很好。

GameBench是一套针对Android和iOS设备的性能分析工具，它可以让您轻松、快速地测试应用程序或游戏的表现。

值得一提的是，小米8青春版也是首个支持Vulkan版《王者荣耀》的骁龙660手机。作为Open GL ES API接口的后继者，Vulkan大幅降低了CPU在分析游戏的硬件需求时所执行的后台工作，同时Vulkan 能够更好支持多线程处理和多核CPU，使开发人员和用户能够全面利用多核CPU的性能、效率和功能。

这次带来的Vulkan版《王者荣耀》相对于Open GL ES版本可充分发挥硬件多核多线程的渲染能力，CPU负载有所降低，从而有更多的空间来提升游戏场景和人物的光影效果，尤其在华丽特效频出的画面帧数更稳定。

图片来源于网络

而且，小米还与游戏业内知名的虚幻引擎（Unreal Engine）达成合作，提升运行相关游戏时的性能、功耗、画面等体验。目前，基于虚幻引擎制作的热门Android游戏包括《绝地求生：刺激战场》和《堡垒之夜》等。

好的游戏体验自然少不了出众的音效，小米8青春版引入了新的Mi Sound标准，这使得小米8青春版在绝大多数的音频范围内都有稳定的音频输出表现，低音和高音都能正确播放，整体外放音效得到质的提升。此外，精心设计的音腔、出音孔和扬声器，在各种环境中都能表现出优秀的外放，声音宏亮而饱满，音量大而不破音。无论把小米8青春版放置在桌面上、口袋中抑或汽车里，都很难因为听不到铃声而漏接电话。

2400万像素索尼IMX576 美妆自拍

众所周知，今年小米发布的新机在拍照上都有很大提升，小米8在全球知名相机评测机构DxOMark榜单中的拍照单项上得分105分。而小米8青春版也集成了拍照强悍的基因，前后置相机均使用索尼旗舰级传感器。

其中，2400万像素的IMX576为索尼目前像素数最大、解析力最高的手机前置相机传感器，并支持像素四合一技术，进一步提升暗光自拍水准；后置IMX363和小米8系列其他产品相同，1.4μm大像素的高进光量和Dual PD极速对焦夜拍效果更出色。

样张：

总得来说，小米8青春版在拍照方面实力强劲，白平衡足够准，色彩还原接近肉眼，哪怕是复杂光源的情况下依旧表现出色，跻身一线没毛病。当然对于普通用户来说，讲求太多细节方面的问题没有太大意义，随手一拍能拍好才是真的好。

除了强悍的后置拍照外，小米8青春版还加入了美妆自拍功能更，我们可以一键搞定最自然的裸妆效果。智能染眉可做到眉色、发色自然匹配，识别一根根眉毛并进行染眉。并且小米美妆自拍可以在不使用睫毛膏，不纹眼线的情况下实现自然的美瞳线效果。果冻唇效果则可以智能匹配唇形，多个表情下都可与实实在在的唇膏相媲美，腮红效果则可以自然提升好气色。

和市面上的第三方自拍功能不同，小米8青春版的优势在头发遮挡+嘟嘴+各种表情的情况下尤其明显。同时，小米8青春版的屏幕还可根据环境情况智能选择合适的色温补光。

依然好用的MIUI10

提起小米的MIUI10相信很多人都已不再陌生，作为国内数一数二的定制系统，深受用户喜爱。此次，小米8青春版搭载的就是这套最新的MIUI系统。

在通知栏中，可以看到亮度调节面板经过了全新设计，在抛弃以往拖拽小圆点的做法后，其触摸区域得到了放大，不仅方便了操控，同时也与重新设计过的快捷面板相契合。卡片的四周与屏幕圆角弧度呼应，整体观感十分和谐。

还有要说的是，小米8青春版内置广受好评的AI语音助手小爱同学，可通过语音随时查找信息、微信发红包，操作关联的智能家庭设备等，还支持好玩的语音漂流瓶功能。针对近日广受用户关注的问题，小米8青春版已在MIUI 10开发版中支持SOS紧急求助，在紧急情况下，连续按5次电源键，系统将会发送设置好的求助信息至紧急联系人，并可跟踪手机位置。

说起全面屏，就不得不提手势操作，MIUI10在原本几种全面屏手势的基础上新增了快速切换应用手势。用户只需从屏幕边缘横向长距离滑动并悬停，就能快速实应用间的切换。实测中激活成功率非常高，不过由于悬停时间过短，因此也出现过和返回手势搞错的情况。

还有很多功能我在这里就不一一赘述了，总的来说，小米的MIUI10系统真的是从用户需求出发，让用户的生活更便捷，而且很多贴心的小细节也会让人欲罢不能。

全文总结：

小米8青春版是一款面向年轻用户的产品，无论是旗舰级镜面渐变工艺 ，还是2400万像素索尼IMX576 美妆自拍，亦或者是首个支持《王者荣耀》Vulkan版的骁龙660手机，这些方方面面都十分符合年轻人的需求。除了这些真正的刚需功能，还有很多小功能也十分贴心，比如广受好评的AI语音助手小爱同学。上述这些加上实惠的价格，相信小米8青春版一定会成为新一代爆款产品。