魅族V8评测：你对千元机的期望，这里都可以找到

本文来自太平洋电脑网

对于千元机，我们要求不多，但起码是要有这几个点，例如好看的外观、坚固耐用的机身、日常使用不卡顿以及能参加朋友圈摄影大赛的拍照质量等等，而9月19日发布的魅族V8，传承青年良品的口碑，承包你对千元机的期望。

硬件参数

魅族 V8 参数表 手机名称 魅族V8标准版 魅族V8高配版 CPU 4核A53处理器 联发科Helio P22 RAM 3GB 4GB ROM 32GB 64GB 屏幕 5.7英寸 1440x720 LTPS屏幕83%NTSC色域 摄像头 前：500万、ArcSoft美颜，人脸识别 后：1300万 前：500万、ArcSoft美颜，人脸识别 后：1200万+500万，人像模式 系统 Flyme 7.1（基于Android 8.1） 电池容量 3200mAh 3100mAh 颜色 磨砂黑、纯白 曜黑、雅金、灰蓝、烟紫 上市价格 799元 1098元

魅族 V8 拥有标配版（3+32G）和高配版（4+64G）两个版本，标配版配有磨砂黑、纯白两色，采用聚碳酸酯圆润亲肤喷涂工艺；高配版则有曜黑和雅金供用户选择，采用金属一体化机身。

外观：实用至上，做工扎实

在千元价位，无论是怎样的智能设备，都选择一种最纯粹的表达，没有过多的修饰，呈现最具实用、功能性的一面。而这款名为“魅族”的千元机，有自己的看法。

魅族V8搭载一块5.7英寸LTPS显示屏，屏幕采用18：9的长比例，画面分辨率为1440×720。对于这个价位的机型来说，实用表现来得往往比参数美观有分量，这块HD+级别的屏幕细腻度日常够用，色彩和亮度都达到主流偏上水准，达到83%NTSC，比起很多硬上FHD的泛白屏出色不少。

和魅族产品当今流行的大R角设计不同，魅族V8规规矩矩的外观透着一股实用范儿。听筒扬声器的配置没有过多的修饰，屏幕边缘略带弧度，为看似平实的外观带来一丝顺滑的手感，握在手中的感觉就是扎实、可靠。

魅族V8高配版采用纳米全金属机身，提供曜黑、雅金、灰蓝、烟紫多色选择，为千元级市场增添了具有个性的选择。标准版方面为聚碳酸酯材质，拥有磨砂黑、纯白双色，填补个性选择之外，更考虑到耐用度的需要。

我们拿到的是曜黑色的魅族V8高配版，细腻的着色工艺为磨砂质感机身增色加分，整机浑然一体的感觉，有着比千元级别质感更佳的越级体验。

竖排双摄的设计，加上双摄上方配备长条补光灯，不难看出Meizu Design在这台千元机身上不错过的微小细节。后置指纹放在双摄的正下方，配合机背弧线设计，解锁时手指的位置恰到好处，体验舒适。

顶部“一刀切”式天线算是魅族手机相当经典的设计，此次工艺的下放，既保证了信号收发的稳定，也使得外观更加统一。搭配独特喷漆工艺，日常使用很难察觉到。在千元级别的手机上出现这样的细节，质感提升相当明显。

内置3200mAh电池，却仅有159g的重量，这对拥有金属机身的手机来说十分难得。底部提供Micro-USB充电插口，以及3.5mm耳机孔，插上耳机就能享受音乐，现在在主流旗舰手机中反而成为了奢侈的事情。

在这款实用至上的千元手机身上，魅族V8给我们呈现的不仅仅是“工具”的形象，考究的细节，丰富的个性配色，虽然参数上并不是非常拔尖，但把成本都用在现有体验的提升上，或许比硬上很多配置更加实际，魅族V8在它不高的售价上，做到了纯粹的表达。

拍照：色彩致胜的取巧方案

魅族 V8 高配版后置 1200 万像素+500 万像素的双摄组合，其中主摄像头为F/2.2光圈，配备6片定制镜头；副摄像头负责景深测距功能，实现人像模式的景深虚化效果。前置500万像素，拥有F/1.9光圈，提供软虹智能美颜算法。

而标配版本魅族 V8采用单摄配置，后置1300万像素，F/2.2光圈，前置和高配版本一致。作为百元到千元出头的机型，足够使用。

虽然参数上没有相当抢眼的地方，但并不代表魅族V8在成像素质上有丝毫的缩水。样张解析度处于该级别主流水准，色彩表现偏向鲜艳的风格，对于入门级手机来说，有着抢眼的色彩表现，往往可以让人忽略其他方面和中高端机型的差距。

开启HDR功能后，这种色彩的提升更加明显，色彩浓厚带来少许失真，但适合用来分享到社交应用，毕竟在小图观看的情况下，画面的色彩风格反而是第一时间被注意到的。

至于美颜、人像模式等功能在魅族V8身上都能见到，如果可以加入自动HDR，那么日常使用体验就和中端机型相差无几了。

系统：流畅得不像千元机

魅族V8搭载了基于Android 8.1的Flyme 7.1，流畅度有一定的保证。作为国内起步较早的几款定制系统之一，Flyme系统凭借流畅体验积累了不少粉丝。作为千元机的魅族V8也凭借Flyme出色的人机交互，带来越级的操作体验。

清新简洁的系统界面无需多说，没有过多的动画效果，却能在滑动和切换之间体现流畅的快感。在性能刚好的魅族V8身上，借助Flyme十分成熟的内存机制，因此整体运行速度还不错，多开切换也没有压力。

全面屏时代，没有全面屏手势怎么行呢？不过Flyme引以为傲的mBack同样没有舍弃，于是在Flyme 7.1上提供了两套主要的交互方案，一套是传统的mBack，另一套则是Flyme全新设计的全面屏手势操作。

尽管现在的mBack变成了导航条，但操作逻辑还是一样的，轻触返回，长按回桌面，底部两边上滑打开多任务，相信对于老用户来说很容易上手。

而手势导航跟大部分手势操作类似，在屏幕边缘短滑返回，长滑回桌面，长滑停留打开多任务。尤其是屏幕边缘短滑返回，大大提高了操作的便利性。

别看魅族V8只是千元机，该有的功能它还是一个不差，比如面部识别，不仅能用于屏幕解锁，还能用于加密，非常实用。

还有就是非常方便的个人助理，在桌面任意处上滑即可进入。用户可以把微信、支付宝的扫一扫和支付码添加到智能卡片中，再也不用打开APP去找了。当然，除了这两个还有很多其他的快捷功能，比如实时天气、场景服务、快递动态等等，Flyme的个人助理都能做到。

Flyme 7.1的全局夜间模式自然也不会缺席的，夜猫党们的福利不能丢。

提高用户操作效率的智能识屏可以识别文字内容并给出相应的推荐内容，还可以快速添加到收藏卡片，而且文本编辑的功能还支持分享和翻译功能，比常见的智能识屏功能更进一步。

尽管魅族V8是入门级别配置，不过游戏模式还是照样给了，而且Flyme的游戏模式的综合体验在众多操作系统中可以说是首屈一指了，游戏体验不知道比同级别的千元机高到哪里去了。

依附系统优势，魅族V8在千元机身上做到了媲美主流机型的体验，功能方面和更高端的机型也没有明显的差异，所以系统无疑是魅族V8的一大加分点。

性能：够用就好

硬件向来不是千元机最出色的地方，魅族V8也不例外，高配版搭载了联发科P22处理器，提供4GB+64GB的存储组合。而标准版本提供4核心A53处理器，拥有3GB+32GB储存组合。性能无需多说是属于入门级别的配置。

我们拿到的是高配版本，性能较处于千元机型的主流水准。虽然用了比较入门的配置，但日常使用是能够保证流畅体验的。特别是只用推起720P级别的屏幕，因此偶尔玩下王者也是足够应付。

电池方面配备3300mAh容量，放在入门性能的机型上，这电量可就相当耐打了，满足一天一充中度使用没有问题，对于许多选择入门机的用户来说，好的续航可能比性能更有作用。

总结

虽然魅族V8定位是千元机，但是尽可能给用户较好的体验，诸如中高端机型当中常见的双摄背景虚化、圆角全面屏、全面屏交互手势、全金属一体化机身等等，你都可以在魅族V8上面看到。如果你对千元机有较高的期望，那么在魅族V8身上，你可以找到想要的答案。