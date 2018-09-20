两千元硬实力轻奢旗舰 魅族16X全面评测

外观：除去金属机身 与魅族16th相同

在8月魅族16发布之后，魅族的产品获得了“真香”手机的称号，一个月后的今天，魅族再次出击，推出“魅族16 X”这一全新版本，这款魅族16 X，从产品的命名上就可以看出魅族16th的浓厚血统，那么这款手机究竟继承魅族16 th几成功力？是否依旧“真香”。下面我们来细细品味，黄章带给我们的“惊喜”。

下面就让我们先从魅族16 X的外观说起，外观方面，魅族16 X依旧采用了与魅族16 th相同的整体设计语言，正面标志性的大R角，采用悬浮点胶技术造就的窄边框，还有上下对称的设计美学，全部得到了继承。那么就有一个疑问了，魅族16 X和魅族16 th有什么不同？下面我们来看看他们的不同之处。

将手机翻到背面，就能发现魅族16 X的不同之处，魅族16 X采用了全金属纳米注塑的机身结构，机身背部与中框采用同一块金属打造，背面的一体感极强。不同于过去手机采用双CNC倒角的中框设计，魅族16 X只在中框与屏幕的接缝处有一个CNC倒角，由于倒角的弧度适中，魅族16 X拿在手中完全没有硌手的感觉。背面略带弧度的机身配合圆润的中框与正面的3D玻璃微曲的弧度，握在手中给人感觉十分轻薄。同时为了提高金属机身的握持手感，背面的金属后盖也采用了四层光学镀膜工艺，同时还涂抹了疏油层，最大程度防止指纹对金属后盖的污染。

采用金属机身

机身底部的依旧保留了3.5mm耳机接口，因为采用了金属机身后盖，在USB Type-C接口的两侧，有两颗五角螺丝固定。在底部扬声器上，魅族16 X采用上下两排小孔的设计。机身两侧的是常规的布局，但由于机身背面有一定的弧度，魅族16 X的侧边显得非常窄，搭配细长的金属按键，更能凸显机身的纤薄。机身顶部只有一个麦克风开孔，同时天线条带也做了弯曲处理，整机一体感非常强。

底部接口一应俱全

说到了天线条带，就不得不提到魅族16 X的金属机身了。现如今，玻璃后盖金属中框的设计语言大行其道，上至一万元的旗舰机，下至百元低端手机都使用了玻璃作为后盖。那为什么魅族16 X要使用金属一体化机身呢？

纳米注塑天线条带

我有以下猜想：魅族16 X在性能上基本没有阉割，如果还继续使用成本高昂的玻璃机身，就可能在一些细节设计上有所牺牲，导致握持手感下滑。所以魅族使用了金属一体化中框后盖的设计，在保留手感的同时，降低机身成本，为其他更重要的功能留足预算。当然，以上只是我对魅族采用金属机身理由的猜想，或许真正的理由不止如此。下面我们将从各个角度分析魅族16 X，看看这款要走量的手机是否真的物超所值。