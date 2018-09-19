vivo X23手机拆解：屏幕指纹+水滴屏工艺成熟

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无论是屏幕，亦或者是处理器、摄像头、电池，还是全新的屏幕指纹，都给人一种“本该如此”的感觉。没有大刀阔斧的改进，可每一项升级都更为贴近消费者的需求，这就是vivo X23的魅力所在。对于这样一台各个方面都有一定升级的机型而言，它的内在结构又有怎样的改变呢？我们一起来看一下。

首先咱们来说说需要用到的拆机工具吧。在手机的基本框架没有更改的今天，要拆解一台手机用到的工具以及拆解步骤都是差不多的。为这次vivo X23的拆解，我准备的工具分别有（从左到右）：十字螺丝刀和六星螺丝刀，防静电撬棒，方形撬棒，还有防静电手环（可以用防静电手套代替），厚薄三角片各一，吸盘和吹风机待用。

vivo X23手机正面图，使用了水滴屏设计，并且下巴较窄。根据经验，这样屏占比特高的手机，在拆解屏幕的时候很容易使得屏幕碎裂，需要特别小心。

vivo X23手机背面图。因为其使用了屏幕指纹，所以它后盖上没有了指纹模块，在拆解后盖的时候再也不用担心把排线拔断了。

开始拆解前说一句，拆机有风险，如果对自己的技术不放心的话，手机出问题了建议还是直接让官方维修吧。

第一步：拆解后盖

在拆解开始前将手机关机，然后使用原装的卡针，将处于手机底部的SIM卡卡托取出。不要使用其他工具捅啊，不然有可能出现卡住拔不出来的情况。

接下来，使用六星螺丝刀把底部两颗螺丝拧出。在取出螺丝后，我们要保证拆机平台干净，没有杂物和颗粒物，免得这些东西进入手机内部，损坏手机元件。

最为关键、重要的一步来了，我们使用厚开机片，从扬声器位置插入，然后左右滑动一下、稍微撬起后盖。这里我们不能将开机片划到卡托那，那地方比较薄弱，可能会变形。

然后我们沿着侧边的机身，向上滑动，慢慢将后盖与中框分离。在做这一步的时候，你们的手最好按照图中这样握持。这样的握持方式不会将力施加到后盖上，不会使得后盖变形。当然了，还要一些地方需要注意的，比如不能划到侧按键开关，防止损坏。同时，开机片一定要慢、不能撬起过高，防止后盖碎裂。

vivo X23因为使用了屏幕指纹，它的后盖和主板之间并没有排线连接。没有了后置指纹和排线，也就不会出现分离后盖的时候、指纹模块排线断裂之类的情况啦。所以，拆解vivo X23后盖的时候可以直接分离后盖。

第二步：拆解主板

接下来，就要对手机的心脏——主板——动手了。图中红圈标注的8颗十字螺丝，都取下。注意，底下中间那颗有防拆贴的螺丝，只要防拆贴被破坏了，这台手机就失去保修了。所以大家动手拆解之前，请三思是否有必要。

在将螺丝都卸下之后，用手机顶住主板上方的支架。这个支架是有扣位扣住中框、进而固定和保护摄像头排线插口的，我们只要沿着箭头方向，就可以把这个支架顶出扣位。

顶出扣位就好办了，直接拿出来即可。

在主板下方的排线插口支架，也是通过扣住主板来对各排线插口进行固定和保护。我们先使用撬棒把这插口稍微撬起、让上面的胶纸和屏蔽罩分离。如果你们准备有镊子，也可以直接使用镊子撕开胶纸。

接着用手指拿住这块支架，往箭头方向推动，即可将支架直接从扣位顶出，并取出这块支架。

在取出支架之后，我们使用撬棒将几条排线插口和同轴线插口撬起。这几根排线插口从左到右分别是：按键排线、两根尾插排线、电池排线，它们的插口都有泡沫棉包裹、防止水滴进入，在拆解的时候需要小心，以免损坏泡沫棉。

将所有排线插口和同轴线插口撬起之后，就可以将主板取出了

第三步：取出摄像头

接下来我们把vivo X23的前后置摄像头取下来，先拆解后置摄像头。和之前一样，使用撬棒将排线插口撬起，并且注意不要损坏泡沫棉。

因为主摄像头和副摄像头是使用一个金属框架固定在一块的，所以我们必须要同时将上下两个排线——即副摄像头排线和主摄像头排线都撬起后，才能取下后置摄像头模组。

vivo X23后置摄像头有两个，下方的为主摄像头，1200万像素，使用IMX363传感器。这颗传感器基本上是今年旗舰机的首选了，它有着全像素双核对焦技术，1.4μm的超大单像素面积。凭借着这些特性，IMX363有着非常优秀的画质——换句话说，vivo X23在硬件上的拍照实力已经不容小觑。

前置摄像头的拆解则是简单很多了，我们直接将贴纸撕开一点后，使用撬棒将排线插口撬起即可取下。

vivo X23大刀阔斧的缩减了刘海的面积，听筒和传感器都用各种方式隐藏了起来，唯独依旧留下了前置摄像头部分。也正是因为如此，vivo X23这颗前置摄像头的参数还能保持的非常不错：1200万像素，F/2.0光圈，支持AI美颜技术。

第四步：拆解屏蔽罩

这部分的内容不适用于普通用户，因为拆解屏蔽罩之后普通用户也无法对内在的元件进行维修或者其他处理。此拆解中加入这一步，是为了让大家可以更好的看到内在元件的构造。

vivo X23的主屏蔽罩使用的是卡扣式封装，只需要用撬棍的尖端就可以将屏蔽罩撬起并且取出。

左侧较大的一块芯片为128GB的存储芯片，右侧的则是高通骁龙670AIE处理器。vivo还为这颗处理器涂了相变硅脂，能让热量更快的导出到屏蔽罩上、进而发散出去。

第五步：拆卸电池

vivo手机的电池一直都有辅助拆卸的胶贴，这次的vivo X23也是如此。要拆卸电池，首先需要拉起透明的C层薄膜，并且将其和电池完全分开、压到另外一边。

接着，一手压紧C层薄膜，另外一手抓住绿色的拉手后，以30°~45°的方向，稍微用力慢慢提起拉手。如果电池还无法拉出，稍微加点力即可，千万不能用尖锐的工具来撬起电池（这样做可能会损坏电池甚至引发事故）。

如果你对自己的技术没把握，还是那句话：找官方更换吧。

第六步：拆卸尾插副板

尾插的拆解和主板的差不多，先将图中红圈标注的8颗十字螺丝都取下。注意，底下中间那颗有防拆贴的螺丝，只要防拆贴被破坏了，这台手机就失去保修了。所以大家动手拆解之前，请三思是否有必要。在取出螺丝后，就可以直接取去保护盖板了。

将保护盖板取下之后，可以见到尾插上有很多排线，我们需要将他们按顺序撬起。先将上方的三个和主板相连的尾插排线撬起，最左侧的排线较小、比较脆弱，所以要小心一点。撬起后可以直接移除尾插排线。

下一步就是把同轴线插口撬起。

接着把屏幕指纹的排线插口撬起，这个排线也很小，要小心一点。

最后将屏幕排线插口撬起。至此，所有排线插口都已经撬起了。

接下来，我们用撬棒从尾插右下方插入、然后缓慢撬起尾插。因为尾插底部贴有一圈的双面胶，所以尾插会固定的比较牢固，需要加一点点力气才能撬起。当然也要缓慢，免得因为太快或者用力过猛而损坏尾插。

处理好尾插小板之后，我们使用撬棒撬起左边的一块小副板。这块副板主要用于接受和发射天线，也正因为vivo X23在头尾都有天线的缘故，它的信号也比普通的手机要好。

vivo X23的马达也在尾部，直接使用撬棒撬起。注意，后面的排线是有双面胶固定的，你可以拿着马达缓慢的将排线撕下来，或者是备有镊子的话，可以用镊子撕下来。

然后就是重头戏了——拆卸屏幕指纹。这次vivo X23的屏幕指纹和vivo NEX的类似，因此拆卸的方法也是类似的：先从指纹IC右下角的位置（这里刚好有个缺口），撬起指纹IC。

然后从Holder上方，将Holder缓慢撬起。

vivo X23配备的是第四代光电指纹，它的真身是类似于一个摄像头一样的模块。估计其原理是通过拍照来识别指纹纹路的，有点意思。

第七步：拆卸显示屏

拆卸显示屏这一步是非常困难的，因为屏幕和中框是通过大量的胶水封装在一起的。拆卸的话需要使用吹风机进行长时间的加热，撬起的时候甚至还是会损坏屏幕或者让玻璃碎裂。所以如果用户的屏幕坏了，我建议，直接去找官方售后进行更换。他们会更换屏幕总成+中框，不仅做工好，质量也有保证。

首先，使用吹风机给显示屏四周加热，四个边都要加热。加热的时候不能只对着一个地方吹，需要四周都要吹到。加热时间一般控制在5-8分钟。

加热后，使用吸盘吸住机身顶部一角，尝试往外拉。注意，如果没有拉出屏幕千万不能死用力，需要对屏幕继续进行加热、然后再次尝试拉出。

使用吸盘可以将屏幕拉出一条裂缝，此时可以继续缓慢的拉出屏幕上半部分。

因为屏幕左下方有一条排线跨越了中框，所以我们在将屏幕上半部分拉出后，要把拉出的速度放慢。这时候可以改用双手稳住屏幕，然后慢慢的把排线从缺口中拉出。将排线拉出后就可以彻底分离屏幕和中框了。

这是屏幕和中框的合照。我们可以看到中框上覆盖有大面积的石墨散热膜辅助散热，屏幕前置摄像头右侧有一个茶色的圆圈，这是让传感器透过屏幕来获取对应的（比如光线、距离）信息。下方有一大块电路板的位置也有一个较大的茶色正方形，这是留给屏幕指纹的。

第八步：完成

总的来说，vivo X23在内部的大结构上并没有太多的改动。最主要的改进分别在三个地方：主板封装、尾插副板和屏幕指纹。

1、主板的上元件的集成度更高，因此我们可以看到主板正反两面基本上都用屏蔽罩覆盖着。这不仅仅起到了保护元件的作用，还可以增强散热。

2、而vivo X23更是优化了天线布局，增加了一块独立的尾插副板来加强信号。这样的话，即使是在横屏玩游戏的时候，左右两侧都可以接收到信号，网络也就更加稳定。

3、至于屏幕指纹，这可能算是最大的一个改动。没有了后置指纹的vivo X23，在拆卸后盖的时候再也不用担心会拆坏屏幕。同时因为屏幕指纹下移到副板位置，副板的功能也多了一些。

这些改进当然都是好事，在新功能加入的同时，能够减少原本已经成熟的内部结构的改动。在新功能与稳定的结构中获取到平衡，这就是vivo X23内部结构的优秀所在。不过话说回来，vivo X23整体的拆解还是有一定难度的，非专业人士不建议擅自拆解，一方面因为拆解将导致失去保修服务，另一方面拆机不当易损坏手机。如有必要，特别是更换显示屏和电池，建议去官方售后找专业人士更换吧。