肾疼买的iPhone XS 不知道这20件事白买

对于这次2018苹果新品发布会，很多网友反映：收看乔帮主时代的苹果发布会，先对产品发表一句：我的天呐，牛X！

然后再对价格发出感叹：唉~

事到如今，库克引领的iPhone XS苹果发布会，会先对产品感叹一句：唉~

然后再对价格发出感叹：我的天，牛X！

苹果发布会，苹果公司将iPhone的升级归为两年一个周期，第二年的“S”版本手机硬件及性能会有所提高，但缺少创新及革命性的改观。今年的“S”年也终究变成了较为平淡的苹果发布会。今年的iPhone升级幅度较过往的“S”年更小，价格创苹果历史新高的举措，也使众多“无脑买”的果粉们变得犹豫不决。

我们也能够理解，网络上铺天盖地的网友，在评论iPhone XS系列时，总会说：硬件升级像挤牙膏；不会是去年发布会的回放吧；怎么又是大刘海。

尽管如此，iPhone XS系列仍然“藏着”大把的黑科技，行了，废话不多说，开始今天的iPhone Xs评测《这20个细节 iPhone XS发布会没有提到》。

外观篇——“大屏”所付出的小代价

1、重量/厚度创新高

毫无疑问，今年的iPhone新品除了创造历史价格最贵，三款新品iPhone，6.1英寸iPhone XR，还有5.8英寸iPhone XS、6.5英寸iPhone XS Max还创造了历史屏幕最大。

（虽然iPhone XS Max屏幕尺寸最大，但是外形却不及iPhone 8 Plus，由此可见高屏占比的特点）

尽管iPhone XS的三位与前代iPhone X基本一样，重量为177g（比前代重3g），MS Max这边便是“大屏”所付出的小代价，iPhone XS Max（208g）大于iPhone 8 Plus（202g）成为历史最重的iPhone手机。iPhone XR依托于8.3mm的厚度也成为了iPhone 4以来最厚的iPhone手机。

2、增加的天线开口用来加强信号搜索

尽管在外观设计上，iPhone XS/XS Max传承了iPhone X的设计语言，但细节之处，你仍然能够观察到改良后的蛛丝马迹。新款iPhone的底部边框左下角增添了一处天线基带。由于考虑到去年的iPhone X曾因为使用Intel基带的网络性能要弱于高通基带机型，从而引发了不小的争议，因此这代iPhone XS/XS Max通过增加开口用于加强信号搜索的方式可以理解。

iPhone X对比iPhone XS（图片引自baomoi）

新的天线基带占用了底部的麦克风开孔，但由于iPhone XS/XS Max及iPhone XR为双麦克风设计，顶部的听筒也可以当做扬声器使用，因此在声音播放上不收影响。非要挑出个毛病来，我认为是iPhone底部开孔不在对称，或许会让一部分果粉觉得不够美观，得体。

3、摄像头略微上移

iPhone XS的摄像头部位相比前代iPhone X略微往上挪动，而苹果官方也并未标注iPhone XS的保护壳支持前代产品。

今天早上看到一则微博头条，公布了新版iPhone保护套最高1099元的价格。

iPhone XS Max 皮革保护夹

也进一步验证了，尺寸变大、摄像头上移、保护套价格上调的做法，是苹果想在iPhone XS外观变化并不明显的条件下，强加的些许辨识度，使iPhone XS系列更加专注服务于中高层阶级人士。

硬件篇——CPU升级幅度创历年最小

4、A12的亮点在基于神经引擎的AI交互上

iOS设备一直将闭源系统的A系列处理器作为苹果设备强于对手的资本，往年，Phil Schiller（苹果公司高级副总裁）都会用夸张的手法称赞iPhone的CPU及GPU，今年，Phil Schiller将吹捧的对象转变为机器学习（CoreML）及神经引擎（Neural Engine）的9倍性能提升。

往年“A”处理器升级幅度

发布会没有提到的，便是A12的CPU性能提升也是多年来幅度最小的。

5、Geekbench跑分傲视群雄

固然，后进场AI战场的A12处理器，对于使用体验的提升势在必行。根据曝光的GeekBench跑分来看，A12处理器具有和前几代iPhone相同的特点：傲视群雄。

图片来自Geekbeach（browser.geekbench.com）

产品多核心跑分10912分，单核心4673分，这比较符合当下旗舰手机的水准。

6、续航方面——“新瓶装旧酒”嫌疑令人堪忧 iPhone XR续航竟最好

电池方面，苹果官方一向不愿意向用户公布产品的具体数值，其网站今年对于新iPhone的续航能力描述更让人匪夷所思。

图片引自Apple官网

iPhone XS和iPhone XS Max的描述被比作：比iPhone X多出0.5和1.5小时的电量，而iPhone XS的持续通话时长（20小时）要比iPhone X（21小时）反而弱了一些。此外通过对比，iPhone XR的电池容量竟是三款中最大的，让人不能理解。

7、iPhone XR支持三种[人像光效]

[人像光效]作为苹果十周年发布的重磅摄影功能，另很多用户观众。但是这种功能仅仅存在于双摄手机中，像iPhone 8、iPhone 7等机型是没有的。而iPhone XR作为一款单镜头产品，仍然可以通过软件运算获得硬件支持的人像模式，只是iPhone XR仅支持三种[人像光效]，比双摄机型少了[舞台光]和[单色舞台光]。

图片引自Apple官网

[舞台光]和[单色舞台光]这两种光效的特点是将人物面部意外的部分“抹去”，这就要求手机对远近景分离的精确度更高，在双摄产品中很好拿捏，但在软件模拟中，或许苹果觉得还不足以提供足够的景深信息，来实现这两种光效所需要的条件。值得一提的是，iPhone XR的前置支持全部的五种人像光效。

8、iPhone XR取消3D Touch

图片引自CNET

国外的科技媒体：CNET近期做了一项实验，检测iPhone XR是否搭载3D Touch，结果是没有。也就是说，iPhone XR不能微信快捷支付，主界面按压APP不会弹出快捷菜单。

图片引自2018苹果发布会直播

图片引自2018苹果发布会直播

实际上，发布会中Phil Schiller也对此做了简短的解释。iPhone XR会通过haptic Touch来代替3D Touch的功能。说白了就是基于长按外加震动反馈。通过软件算法实现，并没有硬件支持，只能做简单的运用，并且对“吃鸡”等FPS游戏没有帮助。

屏幕篇——利弊共存的6.1 LCD显示屏

9、iPhone XR相比XS存在更大的黑边

可以肯定一点，今年的iPhone XR的屏幕在很多方面不及更高端型号。主要表现于下面几点：

iPhone XR近照（图片引自互联网）

因为iPhone XR采用LCD材质，因此存在更大的黑边。

10、分辨率上 iPhone XR不尽人意

分辨率上，iPhone XR为1792 x 828，明显劣势于iPhone XS Max的2688 x 1242，甚至低于屏幕尺寸更小的iPhone X（2436 x 1135）和iPhone 8 Plus（1920x1080）。因此，很多人嘲讽苹果为XR的屏幕配置是千元720p水准。

欣赏一下来着iPhone的“大果粒”（图片来自The Verge）

11、分辨率低不代表iPhone XR显示的内容少

屏幕上显示的内容多少并不完全取决于分辨率的绝对数值（物理分辨率），还和软件层面上优化的像素有关（逻辑分辨率）。

iPhone XR对比iPhone XS Max（图片引自Apple官网）

通俗的说物理分辨率是硬件所支持的，逻辑分辨率是软件可以达到的。通过软件优化，iPhone XR和iPhone XS Max 具有相同的逻辑分辨率（414×896pt）。

网络篇——iPhone XS无缘“双卡双待”原因揭秘

12、为何iPhone XS没有支持“双卡双待”



今年的新iPhone终于支持双卡双待功能，然而这项“特权”仅仅局限于iPhone XS Max和iPhone XR，也就是说iPhone XS并不支持双卡双待功能。实际上，对于中国以外的大部分地区的新iPhone，三款机型均支持双卡双待，其中一张SIM卡的功能要通过软件形式（eSIM）实现。

图片引自Apple官网

中国版的新iPhone为了迎合中国网络制程，XR（A2108）和 XS Max（A2104）提供了特制的SIM卡槽，但是中国版XS（A2100）并不支持，一方面或许由于机身体积限制无法插入两张SIM卡，二则是国内运营商没有计划支持eSIM，因此这一型号无缘双卡双待。

13、买港版还是买澳版？还要等到上市再定

很多果粉在新品iPhone上市后喜欢购买港版及澳版的iPhone，两款相比较国行版的价格都要偏低，今年却尤为特殊。这两个地区销售的iPhone XS与美版相同（A1920，即 eSIM 双卡），而XS Max则与国行版相同（A2104，即物理双卡）。

各个版本的新品iPhone价格

而从官方列表中的网络支持来看，港版的网络支持似乎与国行没有什么不同，当然，实际情况还要等上市后再定。

14、想用双卡双待 国行/港澳版最稳妥

总而言之，想要在国内使用双卡双待功能，购买国行/港澳版本最稳妥。此外，无论是什么版本，物理双卡还是eSIM双卡的版本，均不支持同时使用两个CDMA运营商（电信双卡）。

配件篇——家传的充电头及待升级的AirPower

15、新品iPhone的充电头并没有得到升级

如果前面的一些特性都有着众口难调的观点，那么苹果今年在配件上的止步不前便是不可避免的槽点。发布会前，很多小道消息称iPhone终于要放弃家传的5W电源适配器及USB Type-A 接口 Lightning 数据线，换用支持快充功能的大功率充电头，然而在苹果发布会上，官方对此事却避而不谈。

图片引自Apple官网

16、苹果取消随iPhone赠送的耳机转接线

自iPhone取消3.5mm耳机孔后，购买的iPhone都会带一条耳机转接线，而到了iPhone XS却惨遭取消，可以说苹果带给用户的诚意被大打折扣。

图片引自Apple官网

这条转接器售价69元人民币，相比这样的做法也是为了提高自家耳机的销量，目前来说，而带闪电接头的EarPods售价229元人民币，AirPods售价1276元人民币。

17、AirPower销声匿迹

另一位惨遭扼杀的则是去年iPhone X发布会上高调问世的AirPower，这款无线充电枕因技术原因，至今未能上市。在一年后的这次发布会上也没有得到任何关注，在苹果官网搜索“AirPower”显示没有找到任何结果，看来苹果已经放弃了这一产品。

图片引自Apple官网

Apple Watch篇——iPhone该有的亮点 全被这块手表抢走

18、材质新升级 LTPO面板首次应用

这次的Apple Watch产品，性价比提升较为明显，价格最入门的铝金属 GPS 版在用料上进一步向高价型号看齐，用上了16GB 存储空间和陶瓷/蓝宝石玻璃表背。Series 4还是历代Apple Watch最大的显示面积。相比于原来的 38mm 和 42 mm 型号，新的40mm 型号以 5.9% 的正面面积增加换来了 34.8% 的显示面积增加，而新的 44mm 型号则以 8% 的面积增加换来了 32% 的显示面积增加。

图片引自Apple官网

Series 4 版本的显示屏换用了称为 LTPO（低温多晶氧化物）的背板。LTPO在技术理论上能够节省5—15%的能耗，这对Apple Watch在增大显示面积的同时保持续航是十分重要的。

19、心电图获得FDA钦点

此次发布会召开之时，很多网友用官方的语气调侃Series 4的心电图功能“我们的目的就是让你活着，好让你买下一代手表。”

图片引自Apple官网

不过说真的，心电图（electrocardiogram， ECG）功能的加入是 Apple Watch 此次发布的最大亮点之一。发布会上，苹果宣布该功能获得了美国 FDA 许可（clearance）的时候，不出意外地收获了一阵欢呼。

FDA 将医疗设备按照对用户的潜在风险由低至高分为三类，等级越高，合法销售之前需要经过的检验也越严格。Apple Watch Series 4的心电图功能被归为其中的二类（Class II）——有中等（moderate）风险对用户产生伤害。居于同类的医疗设备还包括电动轮椅和一些孕检器材等。目前尚未得知该心电图数据能否在中国医院中作为医疗凭证，从而进行治疗。

20、今年的苹果产品值不值得买？

手表还有些注意事项需要补充：如果想享受到ECG 心电图和 HRV 心率异常检测功能，只能买美国版。ECG 心电图功能将于今年四季度在美上线。如果想在中国境内使用手机的数据网络功能，必须购买国行版本，并且还要搭配[上海、广州、长沙、天津、深圳、武汉、郑州]所发行的联通卡号，插入iPhone并且复制一张虚拟卡到手表才可以。

通俗讲就是，国行的Apple Watch Series 4心脏监测被砍了，要买的话“心脏监测”和

“数据网络”二选一。

总结：心脏不太好卖美版Apple Watch Series 4；想随时上网买国行Apple Watch Series 4；想用双卡智能选择国行/港澳版本的iPhone XR和iPhone XS Max；iPhone XS Max大屏用着爽，iPhone XR性价比高；iPhone X没有必要换iPhone XS系列；小版本64GB够用；今年的iPhone不会缺货，黄牛党要面临饿死。

曾经的拯救者如今化身恶魔，是命运还是归宿？

我在上高中的时候，也就是2010年iPhone 4兴旺的那一年，周围人听说苹果手机都觉得振奋不已，听别人讲述iPhone的优点总能娓娓道来：轻薄，革命性，流畅。

事到如今，面对全面屏猛兽般的潮流，Android阵容拿出的“真功夫，新理念”着实让人沉不下心来：OPPO推出Find X升降式摄像头，通过“双轨潜望”结构消灭了“刘海”，同时用上了3D结构光技术显得格外亮眼；vivo首发屏下指纹技术，为当今局限化的解锁体验开辟了一条新的道路；华为P20 Pro，三摄概念也是创新，推出半年仍然霸占DxOMark拍照榜首；三星Galaxy Note 9，S Pen远程操控拍照，该机更是高颜值/强性能并存。

不可否认，今年Android阵营的显著追赶，使越来越多的用户将目光从iPhone身上转移，今年的iPhone在创新点上落败一筹，说2018年是iPhone的转折点也并不让人感到意外。

试问一句：十年以后，我们会不会回想苹果走向衰亡的那一场发布会呢？