360 N7 Lite评测：骁龙660加持 均衡向千元杀手

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8月21日，360在北京的发布会上正式推出了N7 Pro机型，同场加映的还有它的小弟360手机 N7 Lite，拥有更加亲民的价格，360手机 N7 Lite的目标当然是性价比市场，但这次，360的Lite机型似乎有很大不同。

不同主要显示在配置上，以往360的Lite款大多采用入门级别的配置，放在现在应该属于骁龙636级别，而360手机 N7 Lite却搭载了接近中端水准的骁龙660 AIE处理器，并搭载4GB/6GB运存，储存方面提供32GB/64GB/128GB多种选择。参数上较以往的定位更上一个台阶。

配置一览

360手机N7 Lite 参数表 SoC 高通骁龙660 AIE GPU Adreno 512 RAM 4GB/6GB LPDDR4X ROM 32/64/128GB eMMC 5.1 屏幕 5.99英寸 18：9 FHD+ 摄像头 前：800万像素 f/2.2智能美颜算法 后：1300万+200万像素 f/2.0AI智能引擎 电池 4050mAh QC 3.0 18W快充 系统 360 OS 3.0（Android 8.1） 颜色 幻影黑、银砖灰 网络制式 全网通4G 双卡双待

360手机 N7 Lite相机拥有13MP+2MP后置双摄，前置8MP。系统运行基于Android 8.0的360 OS 3.0，电池容量4050mAh，支持最高18W的快充。

售价方面，N7 Lite入门版本为1199元起步，对于搭载骁龙660 AIE的机型来说，相当具有竞争力。

外观：外形耐看，做工扎实

作为一款主打性价比的手机，很显然360手机 N7 Lite没有将外观作为它的主打项目。但这并不意味着N7 Lite在造型上有任何不令人满意的地方，反而因为入门走量机型的定位，它的外观给人不一样的感觉。

首先看到机身正面，足有5.99英寸的屏幕，再次刷新Lite机型在尺寸上的记录，换来的的当然是出众的大视野观感。屏幕分辨率达到FHD+级别，细腻度没问题，但最值得一提的是亮度表现，大太阳底下竟然依旧是明亮清晰，实用性可以给赞。

另外实用度可以加分的还有常规形状屏幕，虽然刘海设计是现在的主流，但放在千元机型身上，成本更有优势的常规设计反而能提供更好的质感，不用为刘海付出额外成本。显示面积也更大，看片也更舒适。

机身底部保留了对称的下巴设计，如果使用手势操作的话就能节省更多的显示面积，在千元级别的手机当中，不“强行”做出刘海设计，反而可以提供更好的质感。

来到机身背部，玻璃材质的采用使得整机外观更像是定位中端的机型，并且由于黑配色的采用，整机更加浑然一体。边缘弧度恰到好处，持握舒适。

值得留意的细节，就是360手机 N7 Lite的背部玻璃和中框部分有着相当顺滑的过渡，而不是在千元级别甚至更高级别看到的“三明治”式设计，这样的细节对流畅的手感很有帮助。

至于双摄部件和指纹模块方面没有大的变动，在我看来也是值得高兴的事情。比起标新立异的做法，这种设计最为耐看，并且实用。

底部提供Micro-USB接口、3.5mm耳机插孔，其中充电部分支持18W快充。如果能换上Type-C接口，那么N7 Lite这个价位可能就处于超杀手级的水准了，Micro-USB接口也有自己的优势，用户购置外设成本低，兼容性也更高。

现在千元价位的许多机型都掀起模仿主流旗舰的风潮，包括竖排双摄、渐变色彩等，但成本的限制，拙劣的模仿，却让千元机失去自己本身的特性。一款耐看实用、做工扎实的“工具”式手机，或许才是这个价位该有的品质，而360手机 N7 Lite做到了。

系统：安全加持，AI功能惊喜

360手机 N7 Lite搭载了基于Android 8.1的360 OS操作系统，并重新调整了大量系统动画，无论是实际的操作响应速度，还是可视化速度都有了较大的提升，总体功能改进多达上百处。最让人印象深刻的，是新加入的AI特性。

首先来看系统界面，简洁明了，直观的一级菜单，扁平化标准的图标，口味比较大众化，符合千元机型面向多人群的定位。

360黑科技

360 OS例行的“黑科技”功能没有缺席，预设的文件夹已经准备好了六大功能，分别是财产系统、应用分身、私密系统、位置穿越、游戏加速器3.0以及360找手机。这些功能在多数手机的原厂系统中没有配备，需要ROOT甚至安装XP框架才能实现，而360就做到了原生支持。

除了这些“黑科技”功能，还有几个比较有趣的功能。比如冷藏室，这个很多喜欢折腾原生系统的用户都了解的功能，相当于一个小黑屋，应用被拉进去之后系统就会强制停止其运行，一旦需要用到的时候又可以暂时“解冻”以正常使用，减少不必要的后台耗电。

负一屏功能在新系统上变得更加全面，在主界面左滑，就能看到各种快捷操作，例如直接开启导航回家的路线、呼出支付码、扫一扫，链接到各种第三方应用的功能，在日常使用中能提供不少的便利。

AI功能加持

最惊喜的莫过于新加入的AI功能，让360手机 N7 Lite这款千元机有了越级的体验。首先看到AI识别功能，可以对日常见到的花卉、商品、汽车等进行识别。识别准确度相当出色，花卉的品种成功识别，对于很多用搜图假装AI功能的同级机型来说，这是做不到的。

N7 Lite的 AI 语音助手，引入业界领先的讯飞语音识别引擎，能够准确识别用户的语音内容，还能深入系统和应用内进行多项操作。最让人映像深刻的是实时的语音翻译，对着说中文，可以立刻出现英文翻译和英文语音，反之亦然。实时的双语互译，还自带语音功能，在外完全可以当做翻译机使用。

还有就是拍照翻译功能，随手拍一个字体不算清晰的路牌竟然也能正确识别，而且翻译结果也是令人满意的，支持 中、英、日、韩等十国语言的实时取词互译，功能丰富的同时，在可用度方面同样做到当前主流偏上的水准。

综合系统体验， N7 Lite实现的功能其实完全不输更高级别的机型，并且在AI特性方面，呈现的水准也远超同类型的千元机。亲民价格之外，日常的使用可以说十分全面。

拍照：色彩出众，AI加持

360手机 N7 Lite主摄像头后置1300万像素+200万像素双摄，其中主摄像头支持PDAF相位对焦，4K摄录，副摄像头提供景深信息，实现人像虚化功能。前者摄像头方面提供800万像素的自拍配置。

除了硬件方面的提升， N7 Lite还在软件优化上全面和360 N7 Pro看齐，同样搭载AI 防模糊智能成片技术，在用户每次按下快门前，自动进行五张连拍，并保留成片效果最佳的一张。AI 智能曝光技术则可以对画面进行精细调节，实现更佳的色彩和宽容度表现。

那么就用样张说话，在光线良好的条件下，360手机 N7 Lite的实际成像表现出不错的水准，尤其是通透的画面表现，提升了样张的质感。解析度方面保持了较多的细节，锐利度中规中矩。

而在光线较暗的情况下，N7 Lite同样可以实现比肉眼看到更明亮的暗处细节，可以看到AI对暗部做出了提亮的调整，色彩保留充分。不过基于硬件素质所限，噪点控制水准和更高级别的机型还是有一定差距。

更多样张

360手机 N7 Lite拍照的表现并没有让人失望，虽说没有呈现越级效果，但在AI加持下，成像样张足够作为社交分享使用。并且在1199元这个价位区间，能有这种素质也是比较难得的。

硬件：骁龙660 AIE，主流性能

360手机 N7 Lite最大的亮点，莫过于搭载中端级别的高通骁龙660AIE处理器，并且搭配4GB/6GB运行内存，在同价位机型当中具有相当的竞争力。

骁龙660 AIE的CPU部分由四颗2.2GHz的Kyro260大核与四颗1.8GHz的Kyro260小核组成，而GPU部分则为Adreno 512图形处理芯片。二者结合，在硬件规格上已经具有准旗舰水准。同时，骁龙660 AIE还内置了AI Engine（人工智能引擎），并采用14纳米先进制程工艺，提供充足性能同时，更加省电。

直接看到跑分数据，360手机 N7 Lite在GeekBench的单核跑分为1641分，多核跑分为5911分。这一分数在众多骁龙660 AIE机型中属于主流偏上水准。同时，360手机 N7 Lite在安兔兔的跑分为14万+，同样不俗。

得益于骁龙660 AIE的性能。360手机 N7 Lite提供的游戏加速器3.0更能发挥硬件优势。顾名思义就是针对游戏所做的优化，包括有弹幕通知、性能全开、网速保护等功能，保证玩家畅玩游戏的同时不受外界的干扰。新升级的游戏加速器3.0提供类似游戏手机的独立页面，在千元价位也能实现畅快的游戏体验。

另外，厚道的电池配置也是360手机一向吸引用户的地方，足有4050mAh的电池容量，支持最高18W的快充，两小时以内即可完成电量的完全补充，对于有游戏需求的用户来说，户外游戏续航有了充足的信心保障。

360手机 N7 Lite支持移动、联通、电信三大运营商网络 7 模 22 频全网通，支持双卡双待，不分主副卡，支持蓝牙5.0。同时，N7Lite 还支持GPS、GLONASS和北斗多重卫星定位系统，提供更精确的定位表现。

结语

虽说是叫做N7 Lite，但无论是硬件配置还是系统体验方面，360手机 N7 Lite都达到甚至超过了以往360 N系列的水准，至于为什么叫Lite的原因，可能在它1199元的起步价格。

各方面拥有均衡的发挥，担当千元价位的“水桶机”这样的角色，360手机 N7 Lite在这个日渐高价化的手机市场，提供了一个性价比出彩的选择。