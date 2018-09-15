荣耀8X与小米8SE对比 千元机的高能大作战

汽车性能看引擎，手机性能看处理器。作为同样的“710”系列处理器，到底是搭载麒麟710的荣耀 8X性能强，还是搭载骁龙710的小米8 SE性能强，这两款手机在除了性能，在外观、系统等方面又会有怎么样的表现呢？相信很多看客已经对同为“710”处理器的这两款手机对比已经很期待了。

在开始之前，首先让我们来了解一下这两款手机的具体参数：

荣耀 8X与小米8 SE参数对比

第一回合：全面屏大比拼 谁的“草场”更狂野

作为各自旗下系列的新机，虽然配置外观不同，但是两部手机都承担起走量的任务。但是如果深究外观设计，你会发现两名选手的目标都很相近——剑指全面屏。

全面屏之争

虽然都采用了“刘海”设计，但是荣耀 8X的刘海要远远小于小米8 SE，这使得荣耀 8X的屏占比达到了91%，比小米8 SE上80.98%的屏占比要高出许多。荣耀 8X除了小刘海，缩窄的下巴也是这次屏占比取胜的原因。

荣耀 8X缩窄了下巴

在屏幕尺寸上，荣耀 8X达到了6.5英寸，对比小米8 SE 5.88英寸的屏幕，你能在荣耀 8X上面享受更广阔的视域，握感比传统6.5英寸手机舒服很多。

当然，以上的对决都只是在数字间展开。对于消费者而言，最直观的感受就是屏幕更大了，打游戏更爽了。例如在《刺激战场》中，你可以在更大的屏幕中畅享吃鸡乐趣，游戏更加畅快淋漓。

同款游戏的不同适配效果

不过对于消费者而言，拥有一块高屏占比的大屏并不意味着你就能完全畅快游戏。对于异形屏而言，手机厂商的适配工作要显得更为重要。从实际情况来看，荣耀 8X的适配明显要好于小米8 SE，整体游戏视觉体验更统一。

下面再让我们看看荣耀 8X和小米8 SE的外观细节对比：

荣耀 8X和小米8 SE摄像头位置对比

荣耀 8X和小米8 SE按键对比

荣耀 8X和小米8 SE顶部对比

荣耀 8X和小米8 SE卡槽对比

荣耀 8X和小米8 SE底部接口对比

从外观来看，两款手机主要是顶部和底部接口差别较大，顶部小米8 SE比荣耀8X多了红外遥控器，虽说这个功能不会常用，但对于总是找不到遥控器的人来说，可以应对一时之需。小米8 SE的底部接口砍掉了3.5mm的耳机接口，采用了Type-C接口。而荣耀 8X则保留了3.5mm的耳机接口，数据接口却采用了Micro USB。



总体的看，小米8 SE的设计更像是米8的低配版，外观设计还节省了一笔费用，如果用低配版填充高配版库存不足的选择，这无疑是饥饿营销的一个妙计。荣耀 8X从缩窄的下巴上就能看到在设计上的努力。