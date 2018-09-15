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荣耀8X与小米8SE对比 千元机的高能大作战

荣耀8X与小米8SE对比 千元机的高能大作战
2018年09月15日 00:01 中关村在线
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　　汽车性能看引擎，手机性能看处理器。作为同样的“710”系列处理器，到底是搭载麒麟710的荣耀 8X性能强，还是搭载骁龙710的小米8 SE性能强，这两款手机在除了性能，在外观、系统等方面又会有怎么样的表现呢？相信很多看客已经对同为“710”处理器的这两款手机对比已经很期待了。

　　在开始之前，首先让我们来了解一下这两款手机的具体参数：

荣耀 8X与小米8 SE参数对比荣耀 8X与小米8 SE参数对比

　　第一回合：全面屏大比拼 谁的“草场”更狂野

　　作为各自旗下系列的新机，虽然配置外观不同，但是两部手机都承担起走量的任务。但是如果深究外观设计，你会发现两名选手的目标都很相近——剑指全面屏。

全面屏之争全面屏之争

　　虽然都采用了“刘海”设计，但是荣耀 8X的刘海要远远小于小米8 SE，这使得荣耀 8X的屏占比达到了91%，比小米8 SE上80.98%的屏占比要高出许多。荣耀 8X除了小刘海，缩窄的下巴也是这次屏占比取胜的原因。

荣耀 8X缩窄了下巴荣耀 8X缩窄了下巴

　　在屏幕尺寸上，荣耀 8X达到了6.5英寸，对比小米8 SE 5.88英寸的屏幕，你能在荣耀 8X上面享受更广阔的视域，握感比传统6.5英寸手机舒服很多。

　　当然，以上的对决都只是在数字间展开。对于消费者而言，最直观的感受就是屏幕更大了，打游戏更爽了。例如在《刺激战场》中，你可以在更大的屏幕中畅享吃鸡乐趣，游戏更加畅快淋漓。

同款游戏的不同适配效果同款游戏的不同适配效果

　　不过对于消费者而言，拥有一块高屏占比的大屏并不意味着你就能完全畅快游戏。对于异形屏而言，手机厂商的适配工作要显得更为重要。从实际情况来看，荣耀 8X的适配明显要好于小米8 SE，整体游戏视觉体验更统一。

　　下面再让我们看看荣耀 8X和小米8 SE的外观细节对比：

荣耀 8X和小米8 SE摄像头位置对比荣耀 8X和小米8 SE摄像头位置对比
荣耀 8X和小米8 SE按键对比荣耀 8X和小米8 SE按键对比
荣耀 8X和小米8 SE顶部对比荣耀 8X和小米8 SE顶部对比
荣耀 8X和小米8 SE卡槽对比荣耀 8X和小米8 SE卡槽对比
荣耀 8X和小米8 SE底部接口对比荣耀 8X和小米8 SE底部接口对比

　　从外观来看，两款手机主要是顶部和底部接口差别较大，顶部小米8 SE比荣耀8X多了红外遥控器，虽说这个功能不会常用，但对于总是找不到遥控器的人来说，可以应对一时之需。小米8 SE的底部接口砍掉了3.5mm的耳机接口，采用了Type-C接口。而荣耀 8X则保留了3.5mm的耳机接口，数据接口却采用了Micro USB。

　　总体的看，小米8 SE的设计更像是米8的低配版，外观设计还节省了一笔费用，如果用低配版填充高配版库存不足的选择，这无疑是饥饿营销的一个妙计。荣耀 8X从缩窄的下巴上就能看到在设计上的努力。

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